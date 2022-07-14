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Серый человек Серый человек
Киноафиша Фильмы Серый человек Отзывы о фильме «Серый человек»
The Gray Man Серый человек 2022 / США
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Серый человек»

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Наша рецензия

ЦРУ уже давно ведет нелегальные операции по устранению опасных целей. Для этих миссий они решили привлечь уголовников, чтобы избежать лишних вопросов. Такой «отряд самоубийц» в реальном мире. Первые получают высококлассных убийц, вторые заменяют скромную тюремную камеру на пожизненную работу. Одним из таких становится Шестой. Так продолжалось долгих восемнадцать лет, пока ему не поручают убить такого же наемника с позывным Четвертый. Перед смертью он передает флешку с данными о…

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Амин Амин 14 июля 2022, 15:44
Оценка
🔥🔥🔥🔥
14 июля 2022, 15:44 Ответить
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