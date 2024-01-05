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Постер фильма Электрический штат
6.0
Электрический штат - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Электрический штат
6.0

Электрический штат

, 2025
The Electric State
США / боевик, приключения, драма / 18+
Девочка-подросток разыскивает своего брата в ретрофутуристическом мире с роботами
Трейлеры
Постер фильма Электрический штат
6.0
Электрический штат - Трейлер 2
Электрический штат  Трейлер 2

О фильме

Осиротевшая девушка отправляется на поиски младшего брата вместе с желтым игрушечным роботом и причудливым бродягой.

В ролях

Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Michelle
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Крис Пратт
Крис Пратт
Keats
Мишель Йео
Мишель Йео
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Мартин Клебба
Мартин Клебба
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Mr. Peanut
Ке Хюи Куан
Ке Хюи Куан
P.C.
Ке Хюи Куан
Ке Хюи Куан
P.C.
Вуди Норман
Вуди Норман
Christopher
Режиссер Энтони Руссо, Джо Руссо
Сценарист Кристофер Маркус, Stephen McFeely, Саймон Столенхаг
Композитор Алан Сильвестри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 марта 2025
Премьера в мире 5 января 2024
Дата выхода
31 декабря 2024 США
MPAA PG-13
Бюджет $320 000 000
Производство AGBO, Anthem & Song, Double Dream
Другие названия
The Electric State, Estado eléctrico, Elektr shtati, Elektrinė valstija, Elektronikus állam, Estado Elétrico, Liittymiä, Pasáž, Passagen, Sanal Ülke, Virtuaalne riik, Xứ Sở Robot, Електричний штат, Электр штаты, Электрический штат, द इलेक्ट्रिक स्टेट, 电力之州, 电幻国度, 電幻國度, O Estado Elétrico, الحالة الإلكترونية

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 17 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 27 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Электрический штат - Трейлер 2
Электрический штат Трейлер 2
Электрический штат - Трейлер
Электрический штат Трейлер
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Наша рецензия

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Новости о фильме

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