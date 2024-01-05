Электрический штат,

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Ethan SkateНаш мир — это пожар на покрышках, плывущий по океану м###.
Наша рецензия
Очередной блокбастер братьев Руссо без единой искры.
Долгое время не особо заметные в киноиндустрии Энтони и Джо Руссо ворвались в студию Marvel, поставив одни из самых кассовых фильмов в истории: «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Перед братьями открылось бесконечное количество дверей, за которыми оказались главы студий с мешками денег, надеющихся, что Руссо лишь приумножат их богатства. Пока супергеройский конвейер старается переродиться в новой фазе,…
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Интересные факты
Мишель Йео первоначально была утверждена на роль, но из-за конфликтов в расписании ей пришлось отказаться. Роль была переработана, и её взял на себя её бывший партнёр по съёмкам, Ке Хуи Кван.