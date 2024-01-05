Электрический штат,

Долгое время не особо заметные в киноиндустрии Энтони и Джо Руссо ворвались в студию Marvel, поставив одни из самых кассовых фильмов в истории: «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Перед братьями открылось бесконечное количество дверей, за которыми оказались главы студий с мешками денег, надеющихся, что Руссо лишь приумножат их богатства. Пока супергеройский конвейер старается переродиться в новой фазе,…