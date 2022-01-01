Стрим-сервис Netflix

Американский стриминговый сервис, крупнейший поставщик развлекательного контента. Компания была основана в 1997 году в Калифорнии. Стартап, начинавшийся как прокат фильмов на DVD, предложил принципиально новую идею: распространять свою продукцию на условиях подписки. Из-за возросшей доступности интернета возникли новые сервисы и предложения, и компания решила влиться в свободную нишу потокового вещания. Помимо этого, была разработана система рекомендации фильмов, которая помогает сделать выбор. В 2020 году сервис получает интерфейс на русском языке.

Сервис начал активно вкладывать деньги в создание и покупку нового контента. Netflix Original — материалы, которые были специально произведены для него. Собственное производство началось в 2011 году с сериала «Карточный домик». Сериал «Оранжевый — хит сезона» становится самым популярным за всю историю сервиса. «Очень странные дела», вышедшие в 2015 году, признаны лучшим драматическим сериалом и собирают несколько престижных наград.

Полноценный запуск в России случился лишь в середине октября 2020 года. Партнером выступила «Национальная медиа группа». Сейчас приложения и сайт доступны на русском языке, а в каталог добавилось множество российских фильмов и сериалов. Главным нововведением стала цена в национальной валюте. До этого сервис принимал лишь оплату в евро.

Сейчас в России Базовая подписка обойдется в 599 рублей. Она дает доступ к полной базе в качестве 720p с возможностью просмотра на 1 устройстве. Стандартный пакет стоит 799 рублей и предоставляет доступ ко всему контенту в качестве 1080p с возможностью одновременного просмотра на 2 устройствах. Самую дорогую Премиум-подписку можно оформить за 999 рублей и получить возможность смотреть фильмы и сериалы в формате 4K+HDR, а также использовать подписку на 4 устройствах одновременно.

Совсем недавно на территории США и Канады Netflix принял решение поднять цену на подписку. Без изменений осталась лишь Базовая, которая обойдется в 5,99$. Стандартный пакет подорожал на 1$ и теперь стоит 13,99$, а стоимость Премиума поднялась на 2$ – до 17,99$.



В июле 2021 года на Netflix появляются новые функции, доступные в профиле Kids, который можно настроить специально под своего ребенка. Одной из них становится подборка «Топ-10 в Kids», позволяющая легко увидеть самые популярные проекты для юной аудитории. В нее будут попадать только детские и семейные проекты, представленные на платформе. Также у родителей теперь есть возможность лучше отслеживать, что именно смотрят дети, и даже корректировать потребляемый ими контент, благодаря расширенному функционалу родительского контроля.