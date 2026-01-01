Скоро в прокате «Грязные деньги»
В смертельной опасности

, 1994
On Deadly Ground
США / триллер, боевик, приключения / 18+
О фильме

Форрест Тафт — это человек, который всегда выбирает только одну сторону. Тафт — специалист по борьбе с пожарами нефтяных скважин, но ему приходится вступать в еще более горячую битву, когда он сталкивается с Майклом Дженнингсом — хозяином нефтяной компании, на одной из буровых которой произошла авария, и нефть выливается в океан. Но нажива для таких людей превыше всего. И тогда Тафт дает им понять: если они причинят вред земле, которую он любит, они — в смертельной опасности.

В ролях

Стивен Сигал
Майкл Кейн
Джоан Чэнь
Шэри Шаттак
Билли Боб Торнтон
Чиф Ирвин Бринк
Режиссер Стивен Сигал
Сценарист Эд Хоровиц, Robin U. Russin
Композитор Бэзил Поледурис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 18 февраля 1994
Дата выхода
18 февраля 1994 Россия 18+
11 марта 1994 Великобритания
21 июля 1994 Венгрия
31 марта 1994 Германия
15 апреля 1994 Дания
25 марта 1994 Италия
18 февраля 1994 Казахстан
7 апреля 1994 Нидерланды
18 февраля 1994 США
21 июля 1994 Словакия 15
18 февраля 1994 Украина
30 марта 1994 Франция 12
21 июля 1994 Чехия
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $38 590 458
Производство Seagal/Nasso Productions, Warner Bros.
Другие названия
On Deadly Ground, Auf brennendem Eis, På farlig mark, Terreno salvaje, Aljaška v plameňoch, Em Terra Selvagem, Em Terreno Selvagem, En terra perillosa, En tierra peligrosa, Gresminga žeme, Lángoló jég, Na zabójczej ziemi, Ohtlikul pinnal, Ölümcül Topraklarda, På farlig grund, På farlig grunn, Pasmerktoje žemėje, Pe teren letal, Rainbow Warrior, Se epikindyno edafos, Sfida tra i ghiacci, Spirit Warrior, Teren Minat, Terrain miné, Terre interdite, Trên Vùng Đất Chết Người, Vaarallisella alueella, Σε επικίνδυνο έδαφος, Аљаска у пламену, В смертельной опасности, Нико 6, Опасна зона, У смертельній небезпеці, 沈黙の要塞, 絕地戰將

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 12 голосов
4.6 IMDb
саундтрек фильма В смертельной опасности

Цитаты

Forrest Taft Хочу начать с благодарности всем братьям и сестрам, которые сегодня здесь, поддерживая эту идею. Меня попросили мистер Иток и племенной совет выступить перед вами и прессой, чтобы рассказать о той несправедливости, которую нам устроили некоторые чиновники и крупный бизнес. Сколько из вас слышали об альтернативных двигателях? Двигателях, которые могут работать на чем угодно — от спирта до мусора или воды. Или карбюраторах, что расходуют сотни миль на галлон. Или электрических и магнитных двигателях, которые практически могут работать вечно. Вы о них не знаете, потому что если бы они вошли в употребление, нефтяные компании бы разорились. Концепция двигателя внутреннего сгорания устарела уже больше пятидесяти лет. Но из-за нефтяных картелей и коррумпированного правительства мы и весь мир были вынуждены использовать бензин больше ста лет. Крупный бизнес в первую очередь виноват в уничтожении воды, которую мы пьем, воздуха, которым дышим, и пищи, которую едим. Им плевать на мир, который они разрушают, им важны только деньги, которые они зарабатывают. Сколько нефтяных разливов мы ещё переживем? Миллионы и миллионы галлонов нефти разрушают океаны и множество форм жизни в них. Среди них — планктон, который производит от шестидесяти до девяноста процентов кислорода на Земле. Он поддерживает всю морскую экосистему, которая является основой нашей планетарной пищевой цепочки. Но планктон умирает. Я думал: давайте поедем в какое-нибудь отдалённое место, штат или страну — куда угодно на Земле. Но, проведя небольшое исследование, я понял, что эти люди торгуют токсичными отходами по всему миру. Они фактически контролируют законодательство, на самом деле они контролируют закон. Закон говорит: «никакая компания не может быть оштрафована больше чем на 25 тысяч долларов в день». Для компаний, которые зарабатывают по 10 миллионов долларов в день, сбрасывая смертельно опасные токсичные отходы в океан, выгоднее продолжать в том же духе. Они влияют на СМИ, чтобы контролировать наши мысли. Они сделали преступлением выступать за себя, и если мы это делаем, нас называют «параноиками» и смеются над нами. Мы злы, потому что все мы подвергаемся химическому и генетическому ущербу, и даже не осознаем этого. К сожалению, это коснётся наших детей. Мы ходим на работу каждый день и прямо у нас на глазах видим, как наши машины и машины впереди выбрасывают ядовитые газы — яды, которые накапливаются в организме. Эти яды медленно убивают нас, даже если мы этого не замечаем сразу. Сколько из нас поверили бы двадцать лет назад, если бы им сказали, что наступит день, когда мы не сможем видеть дальше чем на пятнадцать метров? Что не сможем глубоко вдохнуть, потому что воздух будет сплошным ядовитым газом? Что не сможем пить воду из-под крана и будем вынуждены покупать её в бутылках? Наши самые обычные, данные Богом права отняты у нас. К сожалению, реальность нашей жизни настолько мрачна, что никто этого не хочет слышать. Теперь меня спросили, что мы можем сделать? Думаю, нам нужна ответственная группа людей, которые действительно смогут представлять нас, а не крупный бизнес. Эта группа не должна допускать введение в нашу среду ничего, что не разлагается естественным путём или не может быть нейтрализовано химически при производстве. И, наконец, пока есть прибыль от загрязнения Земли, компании и отдельные лица будут делать всё, что хотят. Мы должны заставить эти компании работать безопасно и ответственно, учитывая наши интересы. Чтобы, когда они этого не делают, мы могли вернуть себе наши ресурсы, наши сердца и умы и поступать правильно.

Отзывы о фильме

