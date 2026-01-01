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Ола Кейру
Ola Keyru
Киноафиша
Персоны
Ола Кейру
Ола Кейру
Ola Keyru
Дата рождения
13 сентября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Ростов-на-Дону, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Биография Ола Кейру
Родился 13 сентября 1978 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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7.9
Экипаж 314
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Бедный олигарх
(2022)
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(2013)
Фильмография Ола Кейру
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боевик
2025, Россия
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Концерт — отменяется
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комедия
2023, Россия
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Бедный олигарх
комедия, драма
2022, Россия
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боевик, драма
2022, Россия
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6.6
Ресторан по понятиям: Бедный Олигарх
Restoran po ponyatiyam. Bednyy oligarkh
комедия
2022, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
Экипаж 314
комедия
2021, Россия
5.2
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комедия, криминал
2021, Россия
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