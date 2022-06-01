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Своя война: Шторм в пустыне Своя война: Шторм в пустыне
Киноафиша Фильмы Своя война: Шторм в пустыне Отзывы о фильме «Своя война: Шторм в пустыне»
Своя война: Шторм в пустыне 2022 / Россия
7.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Своя война: Шторм в пустыне»

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Pavel.Rashchupkin 1 июня 2022, 19:48
Оценка
Посмотреть можно!!!Не плохой фильм,за саундтрэк отдельное спасибо.
1 июня 2022, 19:48 Ответить
ЭЛЬДАР ИСМАИЛОВ 3 июня 2022, 23:04
Оценка
класный фильм пусть всезнают русскии солдаты своих офицероф биде не бросают
3 июня 2022, 23:04 Ответить
kerastase 5 июня 2022, 13:17
Оценка
Да классный фильм, молодец Алексей!!
5 июня 2022, 13:17 Ответить
artikuz2000 5 июня 2022, 22:41
Оценка
Отличный фильм. Ненапряжный боевик на тему Сирии, позитивный герой, и отсутствие тупника, дебильных спецэфектов и пастельных сцен добавляет рейтинга фильму.
5 июня 2022, 22:41 Ответить
daleya-varela 8 июня 2022, 22:18
Оценка
Отлично, не ожидали!!!!!
8 июня 2022, 22:18 Ответить
deniro7377 11 июня 2022, 20:09
Оценка
Фильм классный. Постановка, сцены, идея фильма и подбор актёрского состава на 5. Но у меня такое чувство, будто в фильме есть какая-то незавершённость. И ещё один момент. Сцены с америкосами. Давно пора перестать показывать их такими правильными. Они нас поливают грязью и не икают. Только за этот пункт ставлю 4 звезды. А в целом фильм огонь. Мои поздравления Алексею с режиссёрским дебютом.
11 июня 2022, 20:09 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 12 июня 2022, 15:47
Отличный фильм! Спасибо режиссеру! Рекомендую к просмотру!
12 июня 2022, 15:47 Ответить
poshehonec 15 июня 2022, 09:32
Оценка
Динамичненько, иногда... Но не хватает сюжета. \nОдин раз посмотреть можно.
15 июня 2022, 09:32 Ответить
logos.ltd 17 июня 2022, 20:01
Оценка
Очень понравился фильм мне 38 лет. Все вроде просто, но связь времен, сила оружия, армия и дух,,,,,,, Супер!!!
Чадов вы сняли отличное кино, так держать, буду ждать ваших фильмов.
17 июня 2022, 20:01 Ответить
Жека Лютый 27 июня 2022, 15:02
Оценка
Даже трейлер не досмотрел,очередная наша дичь...
27 июня 2022, 15:02 Ответить
Алексей Попов 30 июля 2022, 11:08
Оценка
Люблю фильмы на военную тематику. Но данный не зашел, т.к. насквозь состоит из клише. Сюжет предсказуем и не цепляет. Заметно подражание фильмам Бодрова и Балабанова - но все бы ничего, если речь идет о подражании стилистике - в данном фильме нет сценария, который бы заставил поверить героям, как это было в фильмах упомянутых режиссеров. Короче - фильм для просмотра с попкорном, на один раз - а лучше, если вообще на него не тратить время.
30 июля 2022, 11:08 Ответить
Виктор Крапивин 20 февраля 2023, 06:39
Оценка
Жалкая попытка снять продолжение фильма Алексея Балабанова "Война". Фильм снят на голливудских штампах. Глупо и нелепо все.
20 февраля 2023, 06:39 Ответить
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