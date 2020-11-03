В центре сюжета – три женщины, которые в детстве смотрели сериал «Невезучая ведьма Дореми». Студентке колледжа Соре Нагаси 22 года, а ее родители настаивают на том, чтобы она стала учительницей. Карьеристке Мире Йошизуки 27 лет, и она только вернулась из-за границы. Начинающему фрилансеру Рейке Каватани недавно исполнилось 20. У всех есть свои достижения и свои проблемы. Сора беспокоится о своей ученице из специализированной школы, в которой она проходит стажировку. Мире, несмотря на то, что она вполне довольна своей работой, часто вступает в конфликт со своим требовательным менеджером. А бойфренд Рейки тайком продолжает красть сбережения, которые девушка откладывает на учебу в колледже.
Однажды Сора узнает о существовании здания, которое располагается в городе Камакура. Когда-то это здание послужило прототипом для магического магазина MAHODO, представленного в сериале их детства «Невезучая ведьма Дореми». Когда Сора приезжает на место, она встречает там Мире и Рейку, которые так же, как и она, приехали посмотреть на здание. В тот вечер девушки нашли общий язык и нечто, что их по-настоящему связывает: они все смотрели в детстве один и тот же сериал. Героини снова возвращаются к обыденной жизни и расходятся в разные стороны, но продолжают поддерживать связь друг с другом.
Это случайное знакомство приведет Сору, Мире и Рейку к череде поездок и экскурсий по местам из сериала «Невезучая ведьма Дореми», к необычным находкам и параллелям с любимым шоу, к волшебным событиям, а также к тем самым долгожданным переменам, которых ждет каждая из героинь.
Анимационный сериал «Невезучая ведьма Дореми» транслировался с 1999 по 2005 год.
Фильм режиссеров Ю Каматани и Дзюнъити Сато выпущен к 20-летию франшизы.
Впервые о работе над кинопроектом стало известно в марте 2019 года.
В октябре 2019 года на 32-м Токийском международном кинофестивале было объявлено, что сотрудники, которые работали над оригинальным сериалом «Невезучая ведьма Дореми», вернутся для работы над новым проектом. В том числе оказались задействованы сценарист Такаши Ямада (более известный под псевдонимом Мидори Курияма), режиссер Дзюнъити Сато, дизайнер персонажей Ёсихико Умакоси и продюсер Хироми Сэки.
Дзюнъити Сато и Хироми Сэки начали разработку кинопроекта примерно в сентябре 2016 года.
Озвучка персонажей анимационного фильма завершилась в сентябре 2020 года. Шесть актрис, подарившие голоса героиням оригинального сериала, присутствовали в последний день записи, чтобы начитать свои реплики для одной из сцен.
О завершении производства фильма было объявлено 1 октября 2020 года во время проведения специальной рекламной акции.
Премьера фильма состоялась на 33-м Токийском международной фестивале 3 ноября 2020 года, широкой публике он впервые был представлен 13 ноября 2020 года.
Студия Toei Animation хотела ориентироваться на более взрослую женскую аудиторию, выходящую за пределы круга поклонников анимационного сериала «Невезучая ведьма Дореми», поэтому создатели решили сосредоточиться на различных общих трудностях, с которыми японские женщины сталкиваются в своей повседневной жизни, а каждая героиня олицетворяла бы определенное поколение.
На 75-й церемонии вручения премии Mainichi Film Awards анимационный фильм получил премию в категории «Лучший анимационный фильм».
|10 июня 2021
|Россия
|Ракета Релизинг
|12+
|14 января 2022
|Испания
|27 ноября 2020
|Тайвань
|16 июня 2022
|Франция
|13 ноября 2020
|Япония