В центре сюжета – три женщины, которые в детстве смотрели сериал «Невезучая ведьма Дореми». Студентке колледжа Соре Нагаси 22 года, а ее родители настаивают на том, чтобы она стала учительницей. Карьеристке Мире Йошизуки 27 лет, и она только вернулась из-за границы. Начинающему фрилансеру Рейке Каватани недавно исполнилось 20. У всех есть свои достижения и свои проблемы. Сора беспокоится о своей ученице из специализированной школы, в которой она проходит стажировку. Мире, несмотря на то, что она вполне довольна своей работой, часто вступает в конфликт со своим требовательным менеджером. А бойфренд Рейки тайком продолжает красть сбережения, которые девушка откладывает на учебу в колледже.

Однажды Сора узнает о существовании здания, которое располагается в городе Камакура. Когда-то это здание послужило прототипом для магического магазина MAHODO, представленного в сериале их детства «Невезучая ведьма Дореми». Когда Сора приезжает на место, она встречает там Мире и Рейку, которые так же, как и она, приехали посмотреть на здание. В тот вечер девушки нашли общий язык и нечто, что их по-настоящему связывает: они все смотрели в детстве один и тот же сериал. Героини снова возвращаются к обыденной жизни и расходятся в разные стороны, но продолжают поддерживать связь друг с другом.

Это случайное знакомство приведет Сору, Мире и Рейку к череде поездок и экскурсий по местам из сериала «Невезучая ведьма Дореми», к необычным находкам и параллелям с любимым шоу, к волшебным событиям, а также к тем самым долгожданным переменам, которых ждет каждая из героинь.