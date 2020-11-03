Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Дореми: В поисках волшебства
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Дореми: В поисках волшебства

Дореми: В поисках волшебства

Магическое аниме о трех девушках, нашедших свое предназначение Magic doremi 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В центре сюжета – три женщины, которые в детстве смотрели сериал «Невезучая ведьма Дореми». Студентке колледжа Соре Нагаси 22 года, а ее родители настаивают на том, чтобы она стала учительницей. Карьеристке Мире Йошизуки 27 лет, и она только вернулась из-за границы. Начинающему фрилансеру Рейке Каватани недавно исполнилось 20. У всех есть свои достижения и свои проблемы. Сора беспокоится о своей ученице из специализированной школы, в которой она проходит стажировку. Мире, несмотря на то, что она вполне довольна своей работой, часто вступает в конфликт со своим требовательным менеджером. А бойфренд Рейки тайком продолжает красть сбережения, которые девушка откладывает на учебу в колледже.

Однажды Сора узнает о существовании здания, которое располагается в городе Камакура. Когда-то это здание послужило прототипом для магического магазина MAHODO, представленного в сериале их детства «Невезучая ведьма Дореми». Когда Сора приезжает на место, она встречает там Мире и Рейку, которые так же, как и она, приехали посмотреть на здание. В тот вечер девушки нашли общий язык и нечто, что их по-настоящему связывает: они все смотрели в детстве один и тот же сериал. Героини снова возвращаются к обыденной жизни и расходятся в разные стороны, но продолжают поддерживать связь друг с другом.

Это случайное знакомство приведет Сору, Мире и Рейку к череде поездок и экскурсий по местам из сериала «Невезучая ведьма Дореми», к необычным находкам и параллелям с любимым шоу, к волшебным событиям, а также к тем самым долгожданным переменам, которых ждет каждая из героинь.

 

 

 

 

Анимационный сериал «Невезучая ведьма Дореми» транслировался с 1999 по 2005 год.

Фильм режиссеров Ю Каматани и Дзюнъити Сато выпущен к 20-летию франшизы. 

Впервые о работе над кинопроектом стало известно в марте 2019 года.

В октябре 2019 года на 32-м Токийском международном кинофестивале было объявлено, что сотрудники, которые работали над оригинальным сериалом «Невезучая ведьма Дореми», вернутся для работы над новым проектом. В том числе оказались задействованы сценарист Такаши Ямада (более известный под псевдонимом Мидори Курияма), режиссер Дзюнъити Сато, дизайнер персонажей Ёсихико Умакоси и продюсер Хироми Сэки.

Дзюнъити Сато и Хироми Сэки начали разработку кинопроекта примерно в сентябре 2016 года.

Озвучка персонажей анимационного фильма завершилась в сентябре 2020 года. Шесть актрис, подарившие голоса героиням оригинального сериала, присутствовали в последний день записи, чтобы начитать свои реплики для одной из сцен. 

О завершении производства фильма было объявлено 1 октября 2020 года во время проведения специальной рекламной акции.

Премьера фильма состоялась на 33-м Токийском международной фестивале 3 ноября 2020 года, широкой публике он впервые был представлен 13 ноября 2020 года.

Студия Toei Animation хотела ориентироваться на более взрослую женскую аудиторию, выходящую за пределы круга поклонников анимационного сериала «Невезучая ведьма Дореми», поэтому создатели решили сосредоточиться на различных общих трудностях, с которыми японские женщины сталкиваются в своей повседневной жизни, а каждая героиня олицетворяла бы определенное поколение. 

На 75-й церемонии вручения премии Mainichi Film Awards анимационный фильм получил премию в категории «Лучший анимационный фильм».

27-летняя Мирэ, офисная сотрудница из Токио, только что вернулась в Японию. 22-летняя студентка Сора стремится стать учителем, а 20-летняя фрилансер Рэйка подрабатывает в кафе окономияки в Хиросиме. Наполненная магией история начинается, когда загадочный случай сводит их вместе и вынуждает отправиться навстречу приключениям.

Дореми: В поисках волшебства - дублированный тизер-трейлер
Страна Япония
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в мире 3 ноября 2020
Дата выхода
10 июня 2021 Россия Ракета Релизинг 12+
14 января 2022 Испания
27 ноября 2020 Тайвань
16 июня 2022 Франция
13 ноября 2020 Япония
Сборы в мире $2 132 196
Производство Toei Animation, Toei Company
Другие названия
Majo minarai wo sagashite, Looking for Magical DoReMi, Buscando a la mágica Doremi, Buscant la màgica DoReMi, Looking for Witch Apprentices, Magical Doremi à la recherche des apprenties sorcières, Magical Doremi, à la Recherche des Apprenties Sorcières, Дореми: В поисках волшебства, 尋找小魔女DoReMi, 魔女見習いをさがして
Режиссер
Дзюнъити Сато
В ролях
Акира Исида
Акира Исида
Юки Мацуока
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Дореми: В поисках волшебства - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дореми: В поисках волшебства

Наша рецензия

Всем взрослым фанатам махо-седзе посвящается.&nbsp;
Всем взрослым фанатам махо-седзе посвящается.  На экраны выходит аниме в скромном жанре повседневности «Дореми: В поисках волшебства» от режиссеров Харуки Катанами и Дзюнъити Сато. Последний известен своими работами над «Сейлор Мун» и фильмом для Netflix «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой», поэтому в новой анимационной истории тоже достаточно магического и волшебного. Как переплетается махо-седзе с повседневностью, каково жить взрослому отаку в современное время и неужели мечтать можно только детям…

Кадры из мультфильма
