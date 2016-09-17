Форма голоса, 2016

Японский старшеклассник Исида Сёя намерен совершить самоубийство, прыгнув с моста, но в последнюю минуту передумывает и начинает вспоминать череду событий, которые довели его до такого отчаяния.
Когда Сёя учился в начальной школе, в его класс перевели глухую девочку по имени Нисимия Сёко. Девочка пыталась поладить с одноклассниками, но из-за своего недуга вызывала у них только раздражение, и в итоге те начинают издеваться над ней. Когда об издевательствах узнает директор школы, Сёю выставляют единственным участником травли. Теперь одноклассники издеваются уже над ним самим. Обвинив в этом Сёко, мальчик начинает драку с ней. В итоге девочку переводят в другую школу. Позже Сёя случайно находит ее блокнот и почему-то решает оставить его себе.
Уже будучи в средней школе, Сёя все еще страдает от последствий своей ошибки. Репутация хулигана, издевавшегося над глухой девочкой, сделала его изгоем и в новой школе. В конечном счете он теряет способность смотреть на лица других людей и всеми силами избегает зрительного контакта. Чтобы хотя бы частично загладить свою вину, он изучает японский язык жестов, а позже приходит в центр жестового языка и возвращает Сёко найденный им блокнот. Вскоре ребята становятся друзьями.
Но сблизившись с Сёко и несколькими своими одноклассниками, Сёя понимает, что глубоко заблуждался, когда считал, что только он один расплачивается за устроенную Сёко травлю. Сможет ли он избавиться от комплекса вины до того, как для него и остальных станет слишком поздно?
Сценарий фильма является адаптацией одноименной манги японской писательницы и художницы Ёситоки Оимы. При создании манги Оима вдохновлялась примером своей матери, которая работает переводчиком жестового языка. В мае 2018-го года манга была полностью выпущена на русском языке издательством «Истари комикс». Аниме также было официально выпущено в России прокатной компанией «Вольга» и дублировано на студии «Реанимедия».
Вскоре после выхода последней главы манги за экранизацию взялась именитая студия Kyoto Animation. Сценарной адаптацией манги занималась Рэйко Ёсида, а воплотила историю Наоко Ямада, режиссер таких популярнейших аниме-сериалов как «K-on!» и «Tamako Market».
«Форма голоса» является одним из немногих аниме-фильмов, заслуживших популярность у массового зрителя. Например, фильм получил премию японских критиков как лучшее аниме года, и даже вошел в лонг-лист премии Оскар за лучший анимационный фильм. Также фильм находится на 152 месте в Топ 250 лучших фильмов КиноПоиска.
Действие фильма происходят в префектуре Гифу, в городе Огаки. Многие реальные места города нашли место в аниме в качестве фонов и локаций, на которых взаимодействуют главные герои.
В самом начале фильма, в сцене, когда Шоя и его друзья входят в парикмахерскую его матери, можно услышать песню «My Generation» группы «The Who». Эта песня написана Питом Таунсендом, лидером группы, который не слышит на одно ухо. В одной из предыдущих режиссерских работ Ямады, «K-on!», также много отсылок к этой культовой британской рок-группе. А закрывающую композицию, «Koi wo Shita no wa», исполнила популярная японская исполнительница AIKO.
Актриса английского дубляжа Сёко Нисимии, Лекси Марман, на самом деле глухая и в реальной жизни. В оригинале же ее сейю стала Саори Хаями, также известная своими работами в аниме-сериалах «Милый во Франксе» и «Фуука», а также в вышедшем на Нетфликс анимационном фильме Хироюки Сэситы «Блейм!». А Мия Ирино, озвучивший Сёю, уже известен российскому зрителю по также лицензированному в России полнометражному аниме-фильму «Укрась прощальное утро цветами обещания», выпущенному в прокат компанией Capella Film и также озвученному «Реанимедией».
Мир детей не терпит различий. Этот мир жесток, поскольку его обитатели, в отличие от обитателей мира взрослых, ещё не успели научиться скрывать мерзкие мысли. Дети прямолинейны и поэтому очень жестоки. Однако все дети когда-нибудь вырастают, и, оглядываясь назад во времена школьных дней, некоторым из них становится стыдно.
Сколько лет должно пройти, пока до задиры и разгильдяя дойдёт, каким негодяем он был, когда веселья ради издевался над инвалидом. Кто-то об этом даже не вспомнит. А кто-то вроде Сёи возненавидит себя крепкой ненавистью. В начальной школе он умудрился превратить жизнь одноклассницы Сёко в ад только потому, что та была глухая. И теперь хоть и запоздало, но парень понял — чтобы сказать нечто важное тому, кто не может тебя услышать, вовсе не обязательно использовать голос.