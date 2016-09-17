Форма голоса, 2016

Японский старшеклассник Исида Сёя намерен совершить самоубийство, прыгнув с моста, но в последнюю минуту передумывает и начинает вспоминать череду событий, которые довели его до такого отчаяния.

Когда Сёя учился в начальной школе, в его класс перевели глухую девочку по имени Нисимия Сёко. Девочка пыталась поладить с одноклассниками, но из-за своего недуга вызывала у них только раздражение, и в итоге те начинают издеваться над ней. Когда об издевательствах узнает директор школы, Сёю выставляют единственным участником травли. Теперь одноклассники издеваются уже над ним самим. Обвинив в этом Сёко, мальчик начинает драку с ней. В итоге девочку переводят в другую школу. Позже Сёя случайно находит ее блокнот и почему-то решает оставить его себе.

Уже будучи в средней школе, Сёя все еще страдает от последствий своей ошибки. Репутация хулигана, издевавшегося над глухой девочкой, сделала его изгоем и в новой школе. В конечном счете он теряет способность смотреть на лица других людей и всеми силами избегает зрительного контакта. Чтобы хотя бы частично загладить свою вину, он изучает японский язык жестов, а позже приходит в центр жестового языка и возвращает Сёко найденный им блокнот. Вскоре ребята становятся друзьями.

Но сблизившись с Сёко и несколькими своими одноклассниками, Сёя понимает, что глубоко заблуждался, когда считал, что только он один расплачивается за устроенную Сёко травлю. Сможет ли он избавиться от комплекса вины до того, как для него и остальных станет слишком поздно?