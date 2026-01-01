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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Киноафиша
Персоны
Кэнго Каваниси
Кэнго Каваниси
Kengo Kawanishi
Дата рождения
18 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
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(2024)
Фильмография Кэнго Каваниси
Полуночный мотив сердца
аниме , мелодрама, комедия
2026, Япония
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6.5
С нынешними детективами ничего не поделаешь
аниме , приключения
2025, Япония
Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал
2025, Япония
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Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза
Batman Ninja vs. Yakuza League
анимация
2025, Япония / США
8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
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боевик, анимация
2025, Япония
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8.7
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
6.5
Выходные господина Злодея
комедия, аниме
2024, Япония
6.5
Дисквалифицирован по жизни
драма, комедия, аниме , фэнтези
2024, Япония
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