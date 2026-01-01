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Кэнго Каваниси Kengo Kawanishi
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Кэнго Каваниси

Kengo Kawanishi

Дата рождения
18 февраля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

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Кайдзю № 8 (2024)

Фильмография Кэнго Каваниси

Полуночный мотив сердца
Полуночный мотив сердца
аниме , мелодрама, комедия 2026, Япония
С нынешними детективами ничего не поделаешь 6.5
С нынешними детективами ничего не поделаешь
аниме , приключения 2025, Япония
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Ниндзя и якудза
аниме , боевик, криминал 2025, Япония
Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза 6.3
Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза Batman Ninja vs. Yakuza League
анимация 2025, Япония / США
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» 8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» Kaiju No.8
боевик, анимация 2025, Япония
Смотреть трейлер
Кайдзю № 8 8.7
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика 2024, Япония
Выходные господина Злодея 6.5
Выходные господина Злодея
комедия, аниме 2024, Япония
Дисквалифицирован по жизни 6.5
Дисквалифицирован по жизни
драма, комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
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