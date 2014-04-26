История любви Тамако, 2014

Тамако и ее приятель Мотидзо, живущие по соседству в торговом квартале, заканчивают учебу в школе. Пришла пора определяться со своим будущим. Тамако хотела бы работать в семейной лавке, специализирующейся на производстве рисовых лепешек «моти». Мотидзо мечтает уехать в Токио и поступить в университет. В то же время молодые люди чувствуют, что их детская дружба переросла во что-то более серьезное. Мотидзо хочет признаться подруге в любви, но по разным причинам постоянно откладывает решающий разговор. Тамако страдает от неопределенности. Но когда она, наконец, слышит от него долгожданное признание в любви, ее охватывает смятение. Ведь Мотидзо должен вскоре надолго уехать в Токио…