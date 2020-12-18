«Самый Новый год!»: Рецензия Киноафиши

У Саши (Роман Курцын) проблемы на всех жизненных фронтах. Он работает всего лишь фельдшером в ветеринарной клинике, чем недовольны и его родители, и его девушка. Оля (Елизавета Кононова) всё склоняет его к женитьбе, а он как-то не очень. Олей, кстати, родители Саши не очень довольны. Вся эта компания собирается вместе, чтобы встретить Новый год и день рождения Саши заодно (он родился 1 января), но парню не до веселья. Оля, оказывается, ещё и беременна. Пытаясь хоть на минуту уединиться от доставучих родственников, Саша прячется в туалете, откуда переносится… в прошлое. В 31 декабря 1992 года, за несколько часов до своего рождения. Странного мужика помолодевшая мама Саши не узнаёт, принимая за грабителя, и выгоняет из квартиры — так наш герой остаётся один на один с суровыми девяностыми.

Самый Новый год!

В новогоднем кино любой жанровый сюжет: детективный, фантастический или любой другой — в любом случае подчинён логике новогоднего семейного кино. Кевин из «Один дома» может сколько угодно мучить бедных грабителей, но всё это затевается не для того, чтобы показать зарождение жестокости в ребёнке, а чтобы в конце продвинуть семейные ценности и чудо рождества. Даром что мучения грабителей запоминаются лучше.

Так и картина Антонины Руже в первую очередь о семейных ценностях, о том, как надо ценить близких и прислушиваться к ним. Фантастический сюжет с перемещением во времени как бы мишура, которая должна разнообразить и так знакомую историю. Но и в этом случае второстепенное обращает на себя большее внимание. Новогодняя ночь становится лишь удобным сеттингом для того, чтобы показать Русь 90-х.

Самый Новый год!

И если мелодраматическая составляющая смотрится топорно и неестественно, но комедийная иногда даже вполне смешна. Да, шутки основаны на бородатых анекдотах, полумифологических представлениях о девяностых и очевидных параллелях той эпохи и нашей, но в рамках выбранной концепции этот юмор вполне подходит.

Роман Курцын, широкому зрителю знакомый по ролям качков разной степени нелепости и глупости («Бабушка лёгкого поведения», «Я худею»), здесь даже получает что-то вроде внятной комедийной роли. В леопардовом пальто посреди хтонического пригорода девяностых он неожиданно уместен.

Кино понравится любителям простых новогодних сюжетов и непритязательных комедий, на которых можно отдохнуть и расслабиться.