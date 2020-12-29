Наша рецензия

У Саши (Роман Курцын) проблемы на всех жизненных фронтах. Он работает всего лишь фельдшером в ветеринарной клинике, чем недовольны и его родители, и его девушка. Оля (Елизавета Кононова) всё склоняет его к женитьбе, а он как-то не очень. Олей, кстати, родители Саши не очень довольны. Вся эта компания собирается вместе, чтобы встретить Новый год и день рождения Саши заодно (он родился 1 января), но парню не до веселья. Оля, оказывается, ещё и беременна. Пытаясь хоть на минуту уединиться от…