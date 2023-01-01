Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ух ты, говорящая рыба! Ух ты, говорящая рыба!
Киноафиша Фильмы Ух ты, говорящая рыба! Фильмы похожие на Ух ты, говорящая рыба!
Ukh ty, govoryashchaya ryba! Ух ты, говорящая рыба! 1983 / СССР
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Ух ты, говорящая рыба!

Вся информация о мультфильме
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.0
Зимние дни
Зимние дни
анимация 2003, Япония
6.0
Здесь могут водиться тигры
Здесь могут водиться тигры
анимация, фантастика, короткометражный 1989, СССР
7.0
Большой Ух
Большой Ух
анимация 1989, СССР
7.0
Заяц, который любил давать советы
Заяц, который любил давать советы
анимация 1988, СССР
6.0
Медвежуть
Медвежуть
анимация, короткометражный 1988, СССР
7.0
Мартынко
Мартынко
анимация 1987, СССР
7.0
Крылья, ноги и хвосты
Крылья, ноги и хвосты
анимация, комедия, короткометражный 1986, СССР
8.0
Волк и теленок
Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
8.0
Конфликт
Конфликт
анимация 1983, СССР
7.0
Приключение на плоту
Приключение на плоту
анимация 1981, СССР
6.0
Халиф-аист
Халиф-аист
детский 1981, СССР
7.0
Пластилиновая ворона
Пластилиновая ворона
анимация, мюзикл, короткометражный 1981, СССР
8.0
Контакт
Контакт
анимация, короткометражный 1978, СССР
7.0
Бобик в гостях у Барбоса
Бобик в гостях у Барбоса
анимация, короткометражный 1977, СССР
7.0
Шкатулка с секретом
Шкатулка с секретом
анимация 1976, СССР
6.0
Муха-Цокотуха
Муха-Цокотуха
анимация 1976, СССР
6.0
Икар и мудрецы
Икар и мудрецы
анимация, короткометражный 1976, СССР
7.0
Равновесие страха
Равновесие страха
анимация 1973, СССР
6.0
Сеча при Керженце
Сеча при Керженце
анимация, короткометражный 1971, СССР
6.0
Метеор на ринге
Метеор на ринге
анимация 1970, СССР
6.0
Матч-реванш
Матч-реванш
детский 1968, СССР
7.0
Фильм, фильм, фильм
Фильм, фильм, фильм
комедия, анимация, короткометражный 1968, СССР
8.0
Как стать большим
Как стать большим
анимация 1967, СССР
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше