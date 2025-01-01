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Равновесие страха
Равновесие страха
Balance of Fear
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
История наращивания военной мощи между двумя соседями, которая привела к гибели Земли.
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Страна
СССР
Продолжительность
2 минуты
Год выпуска
1973
Премьера в мире
1 января 1973
Дата выхода
1 января 1973
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Balance of Fear, Равновесие страха, Balance of Truth, Gleichgewicht der Angst
Режиссер
Эдуард Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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