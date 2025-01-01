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Постер мультфильма Равновесие страха
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Киноафиша Фильмы Равновесие страха

Равновесие страха

Balance of Fear 18+
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О фильме

История наращивания военной мощи между двумя соседями, которая привела к гибели Земли.

Страна СССР
Продолжительность 2 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 1 января 1973
Дата выхода
1 января 1973 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Balance of Fear, Равновесие страха, Balance of Truth, Gleichgewicht der Angst
Режиссер
Эдуард Назаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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