Некий художник уезжает из города и гуляет по сельской местности. Пока он отдыхает на траве и напевает разные мелодии, рядом с ним приземляется большой космический корабль. Оттуда выходит инопланетянин, который фотографирует окружающую среду и пытается общаться с художником, изменяя его внешний вид так, чтобы он походил на ближайших животных и предметы, а также касаясь его своими щупальцами. Художник напуган и пытается убежать, но устает, срывается со скалы и падает на землю, воображая, что инопланетянин собирается похитить его и пытать. Но тот подходит к художнику и напевает ту же мелодию, которую художник напевал ранее. Художник понимает, что инопланетянин вполне мирный, и вскоре они становятся друзьями…