Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Контакт
Постер мультфильма Контакт
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Контакт

Контакт

Kontakt 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Некий художник уезжает из города и гуляет по сельской местности. Пока он отдыхает на траве и напевает разные мелодии, рядом с ним приземляется большой космический корабль. Оттуда выходит инопланетянин, который фотографирует окружающую среду и пытается общаться с художником, изменяя его внешний вид так, чтобы он походил на ближайших животных и предметы, а также касаясь его своими щупальцами. Художник напуган и пытается убежать, но устает, срывается со скалы и падает на землю, воображая, что инопланетянин собирается похитить его и пытать. Но тот подходит к художнику и напевает ту же мелодию, которую художник напевал ранее. Художник понимает, что инопланетянин вполне мирный, и вскоре они становятся друзьями…

  • В фильме нет диалогов на каком-либо языке. Все общение осуществляется с помощью музыки, жестов и взглядов; инопланетянин также пытается общаться, лишь меняя свой внешний вид. Режиссер Владимир Тарасов исследовал тему универсального общения и в других своих фильмах; он считал язык анимации «эсперанто всего человечества». 
  • Мультфильм главным образом известен использованием музыкальной темы Нино Роты Speak Softly, Love из фильма Мартина Скорсезе «Крестный отец». При этом сам этот фильм никогда не был в официальном прокате в Советском Союзе.

Мультфильм рассказывает о встрече человека и инопланетянина, прилетевшего на Землю и пытающегося её изучить посредством имитации увиденных вещей — так же, как мультфильм метафорично показывает нам всю не замечаемую нами красоту окружающего мира.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 сентября 1978
Дата выхода
1 сентября 1978 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kontakt, Contact, Контакт, Contatto, Επαφή
Режиссер
Владимир Тарасов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Контакт
Зеркало времени 6.8
Зеркало времени (1976)
Перевал 7.2
Перевал (1988)
Здесь могут водиться тигры 7.3
Здесь могут водиться тигры (1989)
Мартынко 7.7
Мартынко (1987)
Ух ты, говорящая рыба! 8.2
Ух ты, говорящая рыба! (1983)
Конфликт 7.8
Конфликт (1983)
Полигон 7.5
Полигон (1977)
Шкатулка с секретом 6.8
Шкатулка с секретом (1976)
Ежик в тумане 8.1
Ежик в тумане (1975)
Остров 7.6
Остров (1973)
Ковбои в городе 5.2
Ковбои в городе (1973)
Юбилей 6.4
Юбилей (1983)

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Контакт

Похожие фильмы онлайн

Зеркало времени
 
Мартынко
 
Полигон
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше