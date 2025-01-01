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Фильм, фильм, фильм

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О фильме

Обездоленный сценарист пытается написать сценарий, но вдохновение безвозвратно покинуло его. Отчаявшись, он пытается покончить с собой, но, к счастью, встречается с музой, которая воодушевляет его. Готовый сценарий приводит в восторг режиссера, и он начинает готовиться к экранизации. К несчастью, теперь героям предстоит пройти через бюрократический ад. Переполошив все Госкино, внося в текст все новые и новые правки, ценой неимоверных усилий режиссер добивается разрешения на съемку. Как назло, съемочный процесс оказывается не легче: съемочная группа страдает то от нехватки реквизита, то от недостатка бюджета, и даже погода против них…

  • Режиссером мультфильма выступил Федор Хитрук, к тому времени уже ставший прославленным мастером советской рисованной анимации. Идея фильма родилась у Хитрука спонтанно, и, несмотря на опыт и влияние, его создание далось ему нелегко.
  • Наибольшие трудности возникли у сценариста Владимира Голованова с написанием финальной сцены фильма: до последнего момента он и Хитрук не знали, чем закончить злоключения героев. В конце концов они просто представили собственное облегчение от окончания работы над фильмом. Так и родилась последняя сцена картины.
  • Большинство героев мультфильма озвучил великий Георгий Вицин, а также Алексей Полевой, уже работавший с Хитруком над картиной «Каникулы Бонифация».

Мультфильм о том, как снимается кино, весь путь фильма с момента рождения сценария и до премьеры.

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 1 января 1968
Дата выхода
1 января 1968 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
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Режиссер
Федор Хитрук
В ролях
Алексей Полевой
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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Фильм, фильм, фильм

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