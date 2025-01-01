Обездоленный сценарист пытается написать сценарий, но вдохновение безвозвратно покинуло его. Отчаявшись, он пытается покончить с собой, но, к счастью, встречается с музой, которая воодушевляет его. Готовый сценарий приводит в восторг режиссера, и он начинает готовиться к экранизации. К несчастью, теперь героям предстоит пройти через бюрократический ад. Переполошив все Госкино, внося в текст все новые и новые правки, ценой неимоверных усилий режиссер добивается разрешения на съемку. Как назло, съемочный процесс оказывается не легче: съемочная группа страдает то от нехватки реквизита, то от недостатка бюджета, и даже погода против них…