Мальчик со своим дедом ловят рыбу в море и вдруг достают из своих сетей запечатанный кувшин. Мальчик вскрывает кувшин, и оттуда появляется морской царь. Он насильно забирает юношу в подводное царство, чтобы сделать его своим учеником и наследником, женив на единственной дочери. Мальчик не хочет всю свою жизнь топить корабли с людьми, даже чтобы обрести богатство, но делает вид, что соглашается на предложения морского царя, и обманом заставляет его залезть обратно в кувшин: «Как ты — такой большой — уместился в таком крохотном кувшине? Пока не увижу своими глазами, не поверю». А тот в ответ: «Смотри же, мальчишка!» Тут же мальчик оказывается в лодке с дедом и выбрасывает кувшин в море.