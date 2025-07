Страна СССР

Продолжительность 8 минут

Год выпуска 1984

Премьера в мире 6 июня 1984

Производство Gosteleradio USSR, Armenfilm

Другие названия

V sinem more, v beloy pene..., In the Blue Sea, in the White Foam ..., В синем море, в белой пене..., У синьому морі, у білій піні...