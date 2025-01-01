Однажды во время рыбалки дед и внук выловили старинный кувшин. Открыв его, они выпустили на волю морского царя. Выяснилось, что подводный владыка провел в плену тысячу лет, теперь в благодарность за освобождение он собирается сделать мальчика своим наследником. Он обманом забирает паренька в свое царство, обещая бессмертие, богатство и свою дочку в жены. Однако мальчик не собирается провести век под водой, к тому же он не хочет топить корабли, нагруженные несметными богатствами. Герою потребуется проявить смекалку, чтобы узнать нужные заклинания и вернуться на сушу.
Мальчик со своим дедом ловят рыбу в море и вдруг достают из своих сетей запечатанный кувшин. Мальчик вскрывает кувшин, и оттуда появляется морской царь. Он насильно забирает юношу в подводное царство, чтобы сделать его своим учеником и наследником, женив на единственной дочери. Мальчик не хочет всю свою жизнь топить корабли с людьми, даже чтобы обрести богатство, но делает вид, что соглашается на предложения морского царя, и обманом заставляет его залезть обратно в кувшин: «Как ты — такой большой — уместился в таком крохотном кувшине? Пока не увижу своими глазами, не поверю». А тот в ответ: «Смотри же, мальчишка!» Тут же мальчик оказывается в лодке с дедом и выбрасывает кувшин в море.