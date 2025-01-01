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Постер мультфильма В синем море, в белой пене
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Киноафиша Фильмы В синем море, в белой пене

В синем море, в белой пене

V sinem more, v beloy pene... 18+
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О фильме

Однажды во время рыбалки дед и внук выловили старинный кувшин. Открыв его, они выпустили на волю морского царя. Выяснилось, что подводный владыка провел в плену тысячу лет, теперь в благодарность за освобождение он собирается сделать мальчика своим наследником. Он обманом забирает паренька в свое царство, обещая бессмертие, богатство и свою дочку в жены. Однако мальчик не собирается провести век под водой, к тому же он не хочет топить корабли, нагруженные несметными богатствами. Герою потребуется проявить смекалку, чтобы узнать нужные заклинания и вернуться на сушу.

  • Мультфильм представляет собой вольную музыкальную фантазию на тему армянских народных сказок. 
  • Режиссером, автором сценария, художником-постановщиком и мультипликатором выступил Роберт Саакянц. Среди других его работ - мультфильмы “Как медвежата китов кормили” (1974), “Храбрый Назар” (1980), “Таверна” (2004). 
  • В мультфильме содержится целый ряд отсылок. Так, например, поза, в которой сидит дочь морского царя, в точности повторяет позу скульптуры “Русалочка” в Копенгагене, а мальчик, превращаясь из рыбы в человека, проходит стадии эволюции по Дарвину. 
  • Заклинание “Айб бен гим” на самом деле - название трех первых букв в армянском алфавите, “Эрек ую чорс” переводится на русский примерно как “три-четыре!”.

Мальчик со своим дедом ловят рыбу в море и вдруг достают из своих сетей запечатанный кувшин. Мальчик вскрывает кувшин, и оттуда появляется морской царь. Он насильно забирает юношу в подводное царство, чтобы сделать его своим учеником и наследником, женив на единственной дочери. Мальчик не хочет всю свою жизнь топить корабли с людьми, даже чтобы обрести богатство, но делает вид, что соглашается на предложения морского царя, и обманом заставляет его залезть обратно в кувшин: «Как ты — такой большой — уместился в таком крохотном кувшине? Пока не увижу своими глазами, не поверю». А тот в ответ: «Смотри же, мальчишка!» Тут же мальчик оказывается в лодке с дедом и выбрасывает кувшин в море.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 6 июня 1984
Производство Gosteleradio USSR, Armenfilm
Другие названия
V sinem more, v beloy pene..., In the Blue Sea, in the White Foam ..., В синем море, в белой пене..., У синьому морі, у білій піні...
Режиссер
Роберт Саакянц
В ролях
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.2
Оцените 14 голосов
8.1 IMDb
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