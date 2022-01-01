Халиф-аист, 1981

Когда скучающему халифу попадает в руки шкатулка с порошком и запиской на латыни, он понимает, что его мечта о беззаботной жизни близка к исполнению: таинственное содержимое шкатулки способно превратить ее владельца в любое животное, а затем – обратно в человека. Единственное условие заключается в том, что ни при каких условиях в обличье зверя нельзя смеяться.