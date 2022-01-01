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Халиф-аист Халиф-аист
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Халиф-аист, 1981

1981 / СССР
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Когда скучающему халифу попадает в руки шкатулка с порошком и запиской на латыни, он понимает, что его мечта о беззаботной жизни близка к исполнению: таинственное содержимое шкатулки способно превратить ее владельца в любое животное, а затем – обратно в человека. Единственное условие заключается в том, что ни при каких условиях в обличье зверя нельзя смеяться.

  • В основу сюжета картины легла одноименная сказка немецкого писателя Вильгельма Гауфа, однако мультфильм во многом отличается от литературного первоисточника. Так, например, спутница халифа в фильме превращается в саламандру, а не в сову, и в итоге оказывается заколдованной феей, а не индийской принцессой Лузой. 
  • В мультфильме есть сюжетный мотив уродливой трансформации животных в подобие людей, которого нет в оригинальной сказке Вильгельма Гауфа. По мнению некоторых критиков, здесь видны отсылки к нуарному роману Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». 
  • Голубой цвет тюрбана главного героя указывает на принадлежность халифа к этноконфессиональной группе сикхов, проживающих преимущественно в Индии.
  • С латинского mutabor переводится как «изменюсь». Согласно правилам этого языка, ударение в слове «мутабор» падает на предпоследний слог, а не на последний, как произносится в мультфильме. В странах Восточной Европы латынь считалась едва ли не проклятым языком.

Многие из этих мультфильмов вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили немало международных фестивальных призов и наград. В каталоге ivi вы найдете работы Ивана Иванова-Вано, Михаила Цехановского, Юрия Норштейна, Ивана Уфимцева, Эдуарда Назарова и многих других мультипликаторов. 

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 2 февраля 1981
Премьера в мире 2 февраля 1981
Возраст 6+
Режиссер
Валерий Угаров
В ролях
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Наталья Селезнева
Наталья Селезнева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Халиф-аист 1 постер
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Халиф-аист
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