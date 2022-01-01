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Дикие лебеди Дикие лебеди
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Дикие лебеди, 1962

1962 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Король-вдовец женился во второй раз. Молодая мачеха сразу же невзлюбила его детей – красавицу Элизу и одиннадцать сыновей. С помощью злых чар она заколдовала девушку так, что родной отец не узнал ее и прогнал прочь из замка, а юношей обратила в белых лебедей. Спустя время Элиза снова встретилась с братьями. С закатом они становятся обычными людьми, а с первыми лучами солнца снова превращаются в птиц. Узнав о том, как снять заклятие, девушка самоотверженно принялась действовать…

  • В основу мультфильма легла одноименная сказка Ганса Христиана Андерсена. Детище советских мультипликаторов стало первой в мире экранизацией «Диких лебедей». 
  • Режиссерами мультфильма стали Михаил и Вера Цехановские. Ранее они сняли такие мультипликационные фильмы, как «Девочка в джунглях» (1956), «Легенда о завещании мавра» (1959), «Лиса, бобер и другие» (1960). 
  • Музыку к мультфильму написал Александр Варламов – один из первопроходцев советского джаза. В качестве композитора Варламов работал над мультфильмами «Кентервильское привидение» (1970), «Первая скрипка» (1958), «Кот в сапогах» (1968). 
  • Тексты песен создал известный сценарист, драматург и поэт Михаил Вольпин. Советскому зрителю он был известен благодаря сценариям фильмов «Волга, Волга» (1938), «Морозко» (1964), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1976).

Полнометражный мультипликационный фильм «Дикие лебеди», снятый по мотивам известной сказки Г. Х. Андерсена.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 12 июля 1962
Возраст 6+
Режиссер
Вера Цехановская
В ролях
Аскольд Беседин
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Дикие лебеди 1 постер
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Дикие лебеди
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Кадры из мультфильма Все кадры
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