Дикие лебеди, 1962

Король-вдовец женился во второй раз. Молодая мачеха сразу же невзлюбила его детей – красавицу Элизу и одиннадцать сыновей. С помощью злых чар она заколдовала девушку так, что родной отец не узнал ее и прогнал прочь из замка, а юношей обратила в белых лебедей. Спустя время Элиза снова встретилась с братьями. С закатом они становятся обычными людьми, а с первыми лучами солнца снова превращаются в птиц. Узнав о том, как снять заклятие, девушка самоотверженно принялась действовать…