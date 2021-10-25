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Александр Рогожкин
Александр Рогожкин
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Александр Рогожкин
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Дата рождения
3 октября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
24 октября 2021
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Александр Рогожкин
Родился 3 октября 1949 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Александр Рогожкин
Игра
комедия, спорт
2008, Россия
4.0
Перегон
драма, комедия, военный
2006, Россия
7.0
Сериал
комедия, криминал, драма
2005, Россия
6.0
Кукушка
драма, военный, комедия
2002, Россия
7.0
Особенности национальной охоты в зимний период
комедия
2000, Россия
6.0
Блокпост
мелодрама, драма, военный
1998, Россия
7.0
Особенности национальной рыбалки
комедия
1998, Россия
7.0
Особенности национальной охоты
комедия
1995, Россия
8.0
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24 октября 2021 16:04
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