Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алексей Булдаков
Алексей Булдаков
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Алексей Булдаков
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 марта 1951
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 апреля 2019
Карьера
Актер
Биография Алексея Булдакова
Родился 26 марта 1951 года. Макаровка, Алтайский край, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Алексея Булдакова
БезИМЯнный
комедия, семейный
2018, Россия
0.0
Попугай Club
анимация, комедия, семейный
2013, Россия
6.0
Олимпийская деревня
комедия
2010, Россия
7.0
Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма
2009, Россия
5.0
Человек с бульвара КапуциноК
комедия
2009, Россия
5.0
Игра
комедия, спорт
2008, Россия
4.0
Вечерняя сказка
мелодрама
2007, Украина
6.0
Элька
анимация, семейный, приключения
2006, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Умер актёр Алексей Булдаков
Исполнитель главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» скончался в возрасте 68 лет.
Написать
3 апреля 2019 14:31
Все новости
Статьи о персоне
Вдову Булдакова подозревают в романе с брачным аферистом: «Двойник Николая Баскова»
Подруга знаменитости пытается помочь ей.
Написать
8 апреля 2021 16:41
Все статьи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»