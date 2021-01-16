Наша рецензия

В подземном переходе внезапно теряет сознание мужчина. Проходивший мимо молодой врач (Иван Янковский) констатирует остановку сердца, возвращает пострадавшего к жизни, вызывает скорую и покидает место происшествия. Позже выясняется, что во время реанимационных действий он сломал пациенту пару ребер. Выживший подает на врача заявление и требует компенсацию. Сумма ее шестизначная и намного превышает скромную зарплату бюджетника. Так начиналась короткометражка «Ребра», которую…