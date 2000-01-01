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Моджиан Ариа
Моджиан Ариа Mojean Aria
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Моджиан Ариа

Mojean Aria

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Видеть 7.6
Видеть (2019)
Битва при Лонгтане 6.9
Битва при Лонгтане (2019)
Воспоминания 6.8
Воспоминания (2021)

Фильмография Моджиан Ариа

Бой со зверем 6.5
Бой со зверем Beast
боевик, драма, спорт 2026, США / Австралия
Смотреть трейлер
Это соблазнительное безумие 6.2
Это соблазнительное безумие This Tempting Madness
триллер 2025, США
Барракуда 5.8
Барракуда The Enforcer
боевик, триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Воспоминания 6.8
Воспоминания Reminiscence
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Видеть 7.6
Видеть
драма, боевик, фантастика 2019, США
Битва при Лонгтане 6.9
Битва при Лонгтане Danger Close: The Battle of Long Tan
боевик, драма, военный 2019, Австралия
Бык из Бронкса 4.8
Бык из Бронкса The Bronx Bull
драма, биография, спорт 2016, США
Безымянный сиквел Грейхаунда Untitled Greyhound Sequel Tom Hanks
боевик, драма, военный , США
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