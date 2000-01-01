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Фильмография
Моджиан Ариа
Mojean Aria
Киноафиша
Персоны
Моджиан Ариа
Моджиан Ариа
Mojean Aria
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Видеть
(2019)
6.9
Битва при Лонгтане
(2019)
6.8
Воспоминания
(2021)
Фильмография Моджиан Ариа
6.5
Бой со зверем
Beast
боевик, драма, спорт
2026, США / Австралия
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6.2
Это соблазнительное безумие
This Tempting Madness
триллер
2025, США
5.8
Барракуда
The Enforcer
боевик, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Воспоминания
Reminiscence
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Видеть
драма, боевик, фантастика
2019, США
6.9
Битва при Лонгтане
Danger Close: The Battle of Long Tan
боевик, драма, военный
2019, Австралия
4.8
Бык из Бронкса
The Bronx Bull
драма, биография, спорт
2016, США
Безымянный сиквел Грейхаунда
Untitled Greyhound Sequel Tom Hanks
боевик, драма, военный
, США
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