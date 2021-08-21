Наша рецензия

В недалеком будущем в результате глобального потепления вся суша стала уходить под воду. Пока бедняки живут в затопленных зданиях в ожидании, когда прорвется дамба – единственное препятствие на пути стихии к разрушению города, богачи обитают на сохранившихся клочках земли, оградившись от разъяренной толпы. В превратившемся в еще одну Венецию Майами живет Ник Баннистер (Хью Джекман) и зарабатывает деньги (ну или пытается, потому что щедрость его не знает границ) весьма любопытным образом:…