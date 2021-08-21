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Воспоминания Воспоминания
Киноафиша Фильмы Воспоминания Отзывы о фильме «Воспоминания»
Reminiscence Воспоминания 2021 / США
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Воспоминания»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В недалеком будущем в результате глобального потепления вся суша стала уходить под воду. Пока бедняки живут в затопленных зданиях в ожидании, когда прорвется дамба – единственное препятствие на пути стихии к разрушению города, богачи обитают на сохранившихся клочках земли, оградившись от разъяренной толпы. В превратившемся в еще одну Венецию Майами живет Ник Баннистер (Хью Джекман) и зарабатывает деньги (ну или пытается, потому что щедрость его не знает границ) весьма любопытным образом:…

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Jyliya05 21 августа 2021, 10:13
Оценка
Фильм очень клёвый,неожиданная развязка,любовь,и вещи которые заставляют задуматься!
21 августа 2021, 10:13 Ответить
antoto 22 августа 2021, 01:21
Оценка
Попытка создать нуарный детектив с элементами фантастики. Если убрать пару лишних сцен, получилось бы идеально.
22 августа 2021, 01:21 Ответить
Максим Рубанов 24 августа 2021, 00:02
Оценка
скучный
24 августа 2021, 00:02 Ответить
Алла Милова 26 августа 2021, 12:18
Оценка
Фильм интересный! 🔥есть над чем задуматься но некоторые сцены очень сильно затянуты если бы убрать лишние был бы офигенный фильм💣⚡💥
26 августа 2021, 12:18 Ответить
Сергей Болдырев 28 августа 2021, 13:42
Оценка
Фильм срндний
28 августа 2021, 13:42 Ответить
gnumeric 28 августа 2021, 21:36
Оценка
Я наверно или деградирую или устареваю, но скучнее фильма я не смотрел уже давно. Откуда такие рейтинги?!! И в кино теперь коррупция. На сеансе реально ждал когда закончится фильм. Будущее совсем не будущее, а скорее настоящее, но как на диком западе-беспредел и разруха. И реально настигает разочарование, когда понимаешь, что фильм про певичку-наркоманку и одержимого параноика, который пытается её вытянуть из зависимости, от которой она не избавится никогда. Ждал от фильма другого, а тут мелодраммка, которая как мелодрама-то редкостное го-но и никак не триллер и уж тем более не фантастика, короче даже любителям мелодрамм, я думаю, смотреть здесь нечего.
28 августа 2021, 21:36 Ответить
User 31 августа 2021, 11:00
Оценка
😏 Разок можно глянуть
31 августа 2021, 11:00 Ответить
dotaspb87 31 августа 2021, 12:26
Оценка
Хороший фильм
31 августа 2021, 12:26 Ответить
User 2 сентября 2021, 00:06
Оценка
Очень интересный сюжет и игра актеров
2 сентября 2021, 00:06 Ответить
Максим Рубанов 4 сентября 2021, 16:54
Оценка
Не получилась ни фантастика ни драма
4 сентября 2021, 16:54 Ответить
koroleva.m1505 4 сентября 2021, 23:42
Оценка
Фильм достаточно сильно снят. Картинка приятная и яркая, всё как надо. Сюжет немного предсказуемый, но в целом смотреть интересно, скучно мне не было. Актёрская игра тоже на высоте. Для дебюта в режиссуре очень даже хорошо.
4 сентября 2021, 23:42 Ответить
Анастасия Никитина 7 сентября 2021, 00:32
Оценка
😭😭😭ходили с мужем, ревели оба😭😭😭
7 сентября 2021, 00:32 Ответить
Олег 8 сентября 2021, 12:40
Оценка
Понравился. Но временами было скучно. Только ради главного героя пошёл смотреть.
8 сентября 2021, 12:40 Ответить
irina7772186 9 сентября 2021, 11:07
Оценка
Классный фильм!
9 сентября 2021, 11:07 Ответить
lidaobutova 24 сентября 2021, 12:55
Оценка
Отчасти понравился: самой темой фильма. Отчасти, нет- дейсвительно скучновато подано. Могли бы динамичнее сделать.
24 сентября 2021, 12:55 Ответить
kudyakov_a 29 сентября 2021, 23:56
Затянуто до невозможности! Задумка хорошая, но очень примитивно реализована... Особенно сложно было слушать весь этот бред. С трудом дождались финала. Разочаровал!
29 сентября 2021, 23:56 Ответить
nt.tanuxan90 23 января 2022, 20:48
Оценка
Мне понравился
23 января 2022, 20:48 Ответить
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