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Анджела Сарафян
Анджела Сарафян
Angela Sarafyan
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Анджела Сарафян
Angela Sarafyan
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Дата рождения
30 июня 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Анджелы Сарафян
Родилась 30 июня 1983 года. Ереван, Армения.
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Фильмография Анджелы Сарафян
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.0
В клетке
драма, ужасы, триллер
2021, Великобритания
3.0
Дом y болота
ужасы, мистика, триллер
2021, США
5.0
Красивый, плохой, злой
триллер
2018, США
6.0
Плывущие по течению
фэнтези
2018, США
5.0
Обещание
драма, исторический, триллер
2016, США
8.0
1915
драма
2015, США
7.0
Роковая страсть
триллер, детектив, мелодрама, драма
2013, США
6.0
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Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» получил трейлер и дату премьеры
В ролике много устрашающих сцен.
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11 мая 2022 10:31
В производство запущен библейский фэнтезийный фильм о Деве Марии и Иосифе
В ленте от режиссера «Миротворца» снимаются Джек Хьюстон и Анджела Сарафян.
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8 февраля 2022 16:55
Лидера ведьмовской общины настигает его прошлое в трейлере комедийного инди-фильма «Король-рыцарь»
Ключевые роли исполнили звезды сериалов «Мыслить как преступник» и «Мир Дикого Запада».
Написать
24 января 2022 13:22
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