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Марина Де Тавира
Marina de Tavira
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Марина Де Тавира
Марина Де Тавира
Marina de Tavira
Дата рождения
29 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Биография Марины Де Тавира
Родилась в 1974 году. Мехико, Мексика.
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Популярные фильмы
7.3
Рома
(2018)
6.8
Воспоминания
(2021)
6.6
Тайный мир Анны
(2017)
Фильмография Марины Де Тавира
6.2
Я всегда тебя прикрою
Siempre Soy Tu Animal Materno
2026, Коста-Рика / Бельгия / Франция / Мексика
6.1
Аромат свежескошенной травы
El aroma del pasto recién cortado
драма
2024, Германия / Аргентина / Мексика / Уругвай
Смотреть трейлер
5.7
Сейчас и тогда
драма, триллер, мини-сериал
2022, США
6.1
Кармен
Carmen
драма, мюзикл
2022, Австралия / Франция
Смотреть трейлер
6.8
Воспоминания
Reminiscence
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Это не Берлин
Esto no es Berlín
драма
2019, Мексика
7.3
Рома
Roma
драма
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Тайный мир Анны
Ana and Bruno
анимация, приключения
2017, Мексика
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