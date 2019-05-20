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Постер фильма Молодой Ахмед
6.5
Киноафиша Фильмы Молодой Ахмед
6.5

Молодой Ахмед

, 2019
Le jeune Ahmed / The Young Ahmed
Бельгия / драма / 18+
Постер фильма Молодой Ахмед
6.5

О фильме

История о юноше, который планирует убийство своего учителя по арабскому языку, следуя экстремистским интерпретациям Корана.

В ролях

Идир Бен Адди
Ahmed
Оливье Бонно
L'éducateur de référence
Мириам Акеддиу
Мириам Акеддиу
Inès
Victoria Bluck
Louise
Claire Bodson
La mère
Othmane Moumen
Imam Youssouf
Amine Hamidou
Rachid
Yassine Tarsimi
Abdel
Cyra Lassman
Yasmine
Karim Chihab
Conseiller philosophique
Режиссер Люк Дарденн, Жан-Пьер Дарденн
Сценарист Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 июня 2020
Премьера в мире 20 мая 2019
Дата выхода
22 мая 2019 Бельгия
27 февраля 2020 Венгрия
3 июня 2021 Греция
31 октября 2019 Италия
4 июля 2019 Нидерланды
6 декабря 2019 Польша
7 ноября 2019 Португалия
25 июня 2020 Словакия
21 февраля 2020 Тайвань
22 мая 2019 Франция
24 октября 2019 Чехия
18 октября 2019 Швеция
30 июля 2020 Южная Корея
Сборы в мире $1 522 606
Производство Les Films du Fleuve, Archipel 35, France 2 Cinéma
Другие названия
Le jeune Ahmed, El joven Ahmed, Young Ahmed, Unge Ahmed, Mladi Ahmed, Mladý Ahmed, Az ifjú Ahmed, Cậu Bé Ahmed, El jove Ahmed, Genç Ahmed, Ha'Bkhira, L'età giovane, Młody Ahmed, O Jovem Ahmed, Tânărul Ahmed, Ανάμεσά μας, Ο νεαρός Άχμεντ, Млади Ахмед/Mladi Ahmed, Младиот Ахмед, Младият Ахмед, Молодой Ахмед, その手に触れるまで, 少年阿罕默德, 少年阿默

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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