Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
История о юноше, который планирует убийство своего учителя по арабскому языку, следуя экстремистским интерпретациям Корана.
|22 мая 2019
|Бельгия
|27 февраля 2020
|Венгрия
|3 июня 2021
|Греция
|31 октября 2019
|Италия
|4 июля 2019
|Нидерланды
|6 декабря 2019
|Польша
|7 ноября 2019
|Португалия
|25 июня 2020
|Словакия
|21 февраля 2020
|Тайвань
|22 мая 2019
|Франция
|24 октября 2019
|Чехия
|18 октября 2019
|Швеция
|30 июля 2020
|Южная Корея