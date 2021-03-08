Наша рецензия

Немолодая и очень любящая друг друга пара гомосексуалов Сэм (Колин Фёрт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляется в путешествие по Великобритании. Кажется, что у них всё замечательно. Но на самом деле у Таскера быстро прогрессирующая деменция: он забывает элементарные вещи, а скоро окончательно превратится в беспомощного ребёнка. Сэм хочет показать возлюбленному, что ещё не всё потеряно, и помочь ему снова полюбить жизнь. Но болезнь не остановить. Достаточно одного взгляда на постер или трейлер…