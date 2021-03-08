Немолодая и очень любящая друг друга пара гомосексуалов Сэм (Колин Фёрт) и Таскер (Стэнли Туччи) отправляется в путешествие по Великобритании. Кажется, что у них всё замечательно. Но на самом деле у Таскера быстро прогрессирующая деменция: он забывает элементарные вещи, а скоро окончательно превратится в беспомощного ребёнка. Сэм хочет показать возлюбленному, что ещё не всё потеряно, и помочь ему снова полюбить жизнь. Но болезнь не остановить. Достаточно одного взгляда на постер или трейлер…
О фильме «Супернова»
В «Супернове» Колин Фёрт и Стенли Туччи играют супружескую пару, которая отправляется в путешествие по прошлому, потому что будущего у них нет — Таскер (Стенли Туччи) медленно, но верно впадает в деменцию. Мне кажется, в таких ситуациях зритель всегда ожидает какого-то чуда — может, появится новое лекарство? Или всё разрулится в другом неправдоподобном сюжетном повороте? Или, может, последняя дорога окажется яркой и веселой, возникнет непреодолимая воля к жизни?
Но фильм оказывается необыкновенно реалистичным. Жизнь прекрасна, но она уходит. Можно делать вид, что строишь планы, но им не суждено сбыться. Всё, что важно героям, — обеспечить друг другу достойные последние дни, быть рядом и ни за что друг друга не бросать. Это замечательно реализованный и очень человечный посыл.
Нельзя сказать, что это сильно драматически накалённый фильм — герои ироничны по-английски и по-мужски сдержаны, но от того глубина трагедии становится ещё очевиднее.
Это кино, которое просто приятно смотреть: увядающая, но все еще яркая природа озёрной Англии, просто, но очень круто одетые герои, щёчки и борода Колина Фёрта (!!!), собачка как символ заботы, музыка и, конечно, звёздное небо.
К сожалению, фильм был цензурирован в прокате. Сложно сказать, сильно ли он от этого пострадал, но мы определенно потеряли какой-то процент той чистой человеческой нежности и уважения, который даже в урезанной версии фильма доносят до нас актёры.
Горячо рекомендую не пропустить это кино и благодарю портал «Киноафиша.инфо» за теплый прием на премьерном показе 5 марта :)
Автор рецензии: Полина Князева
А в целом муть, не динамичная, без каких то событий, и фишек.
Просто история.
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