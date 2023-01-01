Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Каштанка Каштанка
Киноафиша Фильмы Каштанка Фильмы похожие на Каштанка
Kashtanka Каштанка 1952 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Каштанка

Вся информация о мультфильме
В синем море, в белой пене
В синем море, в белой пене
анимация, короткометражный, семейный 1984, СССР
8.0
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
анимация, фэнтези 1984, СССР
7.0
Волчище – серый хвостище
Волчище – серый хвостище
анимация 1983, СССР
7.0
Лиса Патрикеевна
Лиса Патрикеевна
анимация 1982, СССР
6.0
Тигрёнок на подсолнухе
Тигрёнок на подсолнухе
анимация 1981, СССР
7.0
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
детский, короткометражный, семейный 1979, СССР
8.0
Дед Мороз и Серый волк
Дед Мороз и Серый волк
семейный, сказка, анимация 1978, СССР
7.0
Мышонок Пик
Мышонок Пик
анимация 1978, СССР
8.0
Василиса прекрасная
Василиса прекрасная
короткометражный, анимация 1977, СССР
7.0
Последний лепесток
Последний лепесток
короткометражный, анимация 1977, СССР
7.0
Конек-Горбунок
Конек-Горбунок
анимация, фэнтези 1975, СССР
7.0
В порту
В порту
короткометражный, анимация 1975, СССР
7.0
Катерок
Катерок
анимация, короткометражный 1970, СССР
7.0
Винни Пух
Винни Пух
семейный, анимация, короткометражный 1969, СССР
8.0
Чуня
Чуня
анимация 1968, СССР
6.0
Русалочка
Русалочка
анимация 1968, СССР
7.0
Про бегемота, который боялся прививок
Про бегемота, который боялся прививок
короткометражный, анимация 1966, СССР
7.0
Каникулы Бонифация
Каникулы Бонифация
короткометражный, анимация, семейный 1965, СССР
7.0
Дюймовочка
Дюймовочка
анимация, семейный 1964, СССР
7.0
Снежная королева
Снежная королева
анимация, фэнтези, драма, семейный 1957, СССР
7.0
Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев
сказка 1956, СССР
7.0
Ореховый прутик
Ореховый прутик
короткометражный, анимация 1955, СССР
7.0
Заколдованный мальчик
Заколдованный мальчик
семейный, анимация 1955, СССР
8.0
Петушок – Золотой гребешок
Петушок – Золотой гребешок
анимация 1955, СССР
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше