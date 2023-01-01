Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мышонок Пик Мышонок Пик
Киноафиша Фильмы Мышонок Пик

Мышонок Пик, 1978

1978 / СССР
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие мультфильма начинается на берегу реки. Двое детей, мальчик и девочка, играют с самодельным корабликом. Внезапно они замечают крохотного мышонка. Мальчик хочет забросить малыша в реку, но девочка останавливает его. Она усаживает найденыша на палубу кораблика и отпускает его в свободное плаванье. Так начинается путешествие мышонка Пика, во время которого герой знакомится с окружающим миром.

  • Мультфильм основан на одноименном произведении Виталия Бианки – известного советского писателя. Основной темой его рассказов и повестей была живая природа и ее обитатели. 
  • Режиссером анимационного фильма стал Геннадий Сокольский. Героями его мультфильмов не раз становились птицы и зверята. Так, например, большую известность получили работы Сокольского «Птичка Тари» (1976), «Серебряное копытце» (1977), «Приключения пингвиненка Лоло» (1986-1987). 
  • Продолжительность мультфильма составляет 17 минут 36 секунд. При этом на протяжении всего действия не произносится ни единого слова. 
  • Музыку к «Мышонку Пику» написал Владимир Мартынов. Кроме того, он создал музыкальное сопровождение к мультфильмам «Проделкин в школе» (1974), «Премудрый пескарь» (1979), «В поисках Олуэн» (1990).

О приключениях маленького милого мышонка по имени Пик. Ему пришлось встретиться с детьми, отправиться в путешествие на маленьком кораблике по реке, скрываться от чаек, которые преследовали его. Но самое сложное его ждет впереди, ведь зима не за горами, а еду необходимо подготовить на долгие месяцы.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 1 января 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Возраст 18+
Режиссер
Геннадий Сокольский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мышонок Пик
Приключения пингвиненка Лоло
Приключения пингвиненка Лоло (1986)
7.6363635
Волчище – серый хвостище
Волчище – серый хвостище (1983)
7.3
Горе – не беда
Горе – не беда (1983)
7.5
Василиса прекрасная
Василиса прекрасная (1977)
7.4
Последний лепесток
Последний лепесток (1977)
7.4
Лиса и волк
Лиса и волк (1958)
7.1
Грибок-теремок
Грибок-теремок (1958)
7.1
Мойдодыр
Мойдодыр (1954)
7.2
Оранжевое горлышко
Оранжевое горлышко (1954)
7.3
Царевна-лягушка
Царевна-лягушка (1954)
7.866667
Каштанка
Каштанка (1952)
7.6
Мультфильм находится в подборках
Советские мультфильмы Советские мультфильмы
Постер мультфильма Мышонок Пик 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше