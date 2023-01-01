Мышонок Пик, 1978

Действие мультфильма начинается на берегу реки. Двое детей, мальчик и девочка, играют с самодельным корабликом. Внезапно они замечают крохотного мышонка. Мальчик хочет забросить малыша в реку, но девочка останавливает его. Она усаживает найденыша на палубу кораблика и отпускает его в свободное плаванье. Так начинается путешествие мышонка Пика, во время которого герой знакомится с окружающим миром.