Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Как козлик землю держал
1 постер
Киноафиша Фильмы Как козлик землю держал

Как козлик землю держал

Kak kozlik zemlyu derzhal 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как козлик защищал Землю от грома и молнии.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 21 марта 1974
Дата выхода
21 марта 1974 СССР
Другие названия
Kak kozlik zemlyu derzhal, How the Goat Held the Earth, Как козлик землю держал
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Тамара Дмитриева
Мария Виноградова
Мария Бабанова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Как козлик землю держал
Кот-рыболов 7.2
Кот-рыболов (1964)
Раз, два – дружно! 7.1
Раз, два – дружно! (1967)
Крепыш 7.6
Крепыш (1950)
Скоро будет дождь 7.2
Скоро будет дождь (1959)
Королевские зайцы 6.8
Королевские зайцы (1960)
Чудо без чудес 5.8
Чудо без чудес (1973)
Пингвины 8.0
Пингвины (1968)
Шакалёнок и верблюд 5.9
Шакалёнок и верблюд (1956)
Оранжевое горлышко 7.6
Оранжевое горлышко (1954)
Высокая горка 7.3
Высокая горка (1951)
Серая Шейка 7.7
Серая Шейка (1948)
Мой друг зонтик 6.2
Мой друг зонтик (1982)

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Как козлик землю держал

Похожие фильмы онлайн

Кот-рыболов
 
Раз, два – дружно!
 
Скоро будет дождь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше