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Как козлик землю держал
Как козлик землю держал
Kak kozlik zemlyu derzhal
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О фильме
Как козлик защищал Землю от грома и молнии.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1974
Премьера в мире
21 марта 1974
Дата выхода
21 марта 1974
СССР
Другие названия
Kak kozlik zemlyu derzhal, How the Goat Held the Earth, Как козлик землю держал
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Рина Зеленая
Алексей Грибов
Тамара Дмитриева
Мария Виноградова
Мария Бабанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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