Опасные танцы, 2018

Тимофей Борисов — молодой талантливый танцор, мечтающий принять участие в крупном международном конкурсе и стать звездой сцены. Когда Тимофея отчисляют с последнего курса хореографического училища, ему удается не опустить руки только благодаря поддержки своих близких: девушки Маши и брата Алексея. Однако главным препятствием Тимофея на пути к мечте станет не отчисление, а расследование Алексея о расхищении средств во время строительства реабилитационных центров для больных ДЦП.