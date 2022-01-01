Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Опасные танцы Опасные танцы
Киноафиша Фильмы Опасные танцы

Опасные танцы, 2018

2018 / Россия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Тимофей Борисов — молодой талантливый танцор, мечтающий принять участие в крупном международном конкурсе и стать звездой сцены. Когда Тимофея отчисляют с последнего курса хореографического училища, ему удается не опустить руки только благодаря поддержки своих близких: девушки Маши и брата Алексея. Однако главным препятствием Тимофея на пути к мечте станет не отчисление, а расследование Алексея о расхищении средств во время строительства реабилитационных центров для больных ДЦП.

  • На роль Алексея Борисова рассматривался Сергей Кутергин.
  • На роль девушки Тимофея Маши претендовало более сорока артисток балета.
  • Режиссер Екатерина Двигубская с детства была увлечена балетом, поскольку ее мама училась в балетной школе и в Академическом хореографическом училище при Большом театре. Сама постановщица никогда балетом не занималась.
  • Режиссер фильма Екатерина Двигубская также является автором сценария.
  • Екатерина Двигубская — родная сестра режиссера Егора Кончаловского.
  • Дебютный полнометражный фильм актера Евгения Шолкова.
  • Второй фильм актрисы Анастасии Шевцовой. В своей дебютной картине, французском фильме “Балерина” она также сыграла балерину, обойдя на прослушиваниях 900 претенденток на роль. До того как стать актрисой она с 12 лет занималась балетом.

Тимофея отчислили из хореографического училища, но талантливый парень не собирается сдаваться. Он решает принять участие в конкурсе и просит своего брата Алексея написать музыку для танцевального номера. Алексей в это же время поднимает проблему о хищении средств для реабилитационного центра, чем переходит дорогу очень влиятельному человеку.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Екатерина Двигубская
В ролях
Максим Виторган
Максим Виторган
Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Борис Эйфман
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Отцы и дети
Отцы и дети (2008)
7
Этюды о свободе (2018)
0
Сиреневые сумерки
Сиреневые сумерки (2000)
3.3
Отдать концы
Отдать концы (2013)
5.2
Новая жизнь
Новая жизнь (2020)
5.6
Подбросы
Подбросы (2018)
5.1538463
Человек, который удивил всех
Человек, который удивил всех (2018)
7.5333333
Кококо
Кококо (2012)
6.4545455
Бодибилдер
Бодибилдер (2022)
3.1333334
Время первых
Время первых (2017)
8.00565
Чемпионы
Чемпионы (2014)
6.642857
Мёбиус
Мёбиус (2013)
6.4
Постер фильма Опасные танцы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Преступления будущего
Преступления будущего
2022, США, фантастика, драма
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Дети тьмы
Дети тьмы
2021, Великобритания, триллер
Related video
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Кошмарный сон Достоевского: иностранцев растоптали за обложки к русской классике
Растрогали россиян: иностранцы высказались о главной песне Шатунова
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Мамочкам на заметку: пройдите тест, чтобы узнать, правильно ли вы кормите ребенка
Сговорились: как советские актеры чуть не лишили Папанова работы
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Приложение киноафиши