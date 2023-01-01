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Отцы и дети Отцы и дети
Киноафиша Фильмы Отцы и дети Отцы и дети, 2008: актеры и роли
Отцы и дети 2008 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отцы и дети, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Авдотья Смирнова Авдотья Смирнова
В ролях
Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Leonid Yarmolnik Наталья Рогожкина Наталья Рогожкина Андрей Смирнов Андрей Смирнов Наталья Курдюбова Анатолий Васильев Анатолий Васильев Anatoly Vasilyev Екатерина Вилкова Екатерина Вилкова Дарья Белоусова Дарья Белоусова Сергей Юрский Сергей Юрский Наталья Тенякова Наталья Тенякова Александр Устюгов Александр Устюгов Геннадий Смирнов Геннадий Смирнов Анна Цуканова-Котт Анна Цуканова-Котт Александр Ратников Александр Ратников Наталья Смирнова Natalya Smirnova
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