Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Геннадий Смирнов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 августа 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Вологда, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Геннадия Смирнова
Родился 7 августа 1972 года. Вологда, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Геннадия Смирнова
Блондинка
комедия
2022, Россия
0.0
Опасные танцы
драма
2018, Россия
0.0
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
О чем молчат французы
триллер, исторический, комедия
2016, Россия
0.0
Поцелуев мост
мелодрама
2016, Россия
2.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Кококо
драма
2012, Россия
6.0
Это моя собака
мелодрама
2012, Россия
6.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев