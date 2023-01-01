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Андрей Фролов
Андрей Фролов
Киноафиша Персоны Андрей Фролов

Андрей Фролов

Дата рождения
3 августа 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Калуга, Россия

Популярные фильмы

Первая перчатка
Первая перчатка (1947)
7
Зеленый дом
Зеленый дом (1964)
4.8
Двойная жизнь
Двойная жизнь (2018)
0

Фильмография Андрей Фролов

Жанр
Год
Все 25 Фильмы 4 Сериалы 21 Актер 23 Режиссер 2
Алиби Феникса
детектив 2023, Россия
Потерянный ключ
мелодрама 2023, Россия
Изгой
Изгой
детектив 2023, Россия
Крутые меры
Крутые меры
драма, боевик, детектив 2023, Россия
Паромщица. Долина Мечты
Паромщица. Долина Мечты
мелодрама 2023, Россия
Дина и доберман
Дина и доберман
военный, драма 2022, Россия
Хочу тебе верить
Хочу тебе верить
мелодрама 2022, Украина
Цена молчания
Цена молчания
драма, криминал 2022, Россия
Ключ от всех дверей
Ключ от всех дверей
драма 2021, Россия
Зови меня мамой
Зови меня мамой
драма, исторический 2020, Россия
В отражении тебя
В отражении тебя
мелодрама 2019, Россия
Двойная жизнь
Двойная жизнь
драма, криминал, мистика 2018, Россия
Родное сердце
Родное сердце
мелодрама 2017, Россия
Научи меня жить
Научи меня жить
драма, триллер, детектив 2016, Россия
Городская рапсодия
Городская рапсодия
драма, мелодрама 2016, Россия
Долги совести
Долги совести
драма, мелодрама 2016, Россия
Улыбка пересмешника
Улыбка пересмешника
мелодрама, детектив 2014, Россия
Сон как жизнь
Сон как жизнь
мелодрама 2014, Россия
Врачиха
Врачиха
драма, мелодрама 2014, Россия
Кровь с молоком
Кровь с молоком
комедия, мелодрама 2014, Россия
Проездной билет
Проездной билет
драма, мелодрама 2011, Россия
Роман в письмах
Роман в письмах
мелодрама 2011, Россия
Русский перевод
Русский перевод
драма, детектив 2007, Россия
Зеленый дом 4.8
Зеленый дом Green house
драма 1964, СССР
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