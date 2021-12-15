Лига монстров, 2021

В мире, где сталкиваются гигантские безобидные монстры и обычные люди, монстры являются спортсменами-суперзвездами и соревнуются между собой в популярном во всем мире виде спорта – профессиональной борьбе под названием монстрореслинг. Люди же, в свою очередь, занимаются организацией этих соревнований, тренируют известных монстров и являются большими поклонниками подобного шоу.

За всю историю этих захватывающих боев не было еще такого чемпиона, как Щупальца. Фанаты его просто обожают и боготворят. Весь мир затаив дыхание наблюдает за звездой реслинга и задается вопросом, найдется ли на всем белом свете хоть один соперник, который будет достаточно смелым, храбрым и дисциплинированным, чтобы победить Щупальцу и стать следующим чемпионом.

Молодая девушка по имени Винни мечтает о том, чтобы пойти по стопам своего отца и стать профессиональным менеджером. Для этого она берется тренировать симпатичного неудачника и неопытного монстра по имени Стив. Начинающий менеджер планирует превратить этого необычного персонажа в спортсмена, чтобы он смог сразиться с действующим чемпионом Щупальцей. У девушки свои методы, чтобы тренировать своего ученика: в ход идет и музыка, и крики, и другие монстры. Только вот будущий спортсмен немного ленив и все не может взять себя в руки. А окружающие люди не поддерживают героиню, не понимая, каким образом такой, как Стив, может стать монстром-чемпионом. Но несмотря на все преграды, требовательная и целеустремленная Винни не собирается сдаваться и хочет сделать из своего ученика настоящего бойца.