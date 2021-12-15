Лига монстров, 2021

В мире, где сталкиваются гигантские безобидные монстры и обычные люди, монстры являются спортсменами-суперзвездами и соревнуются между собой в популярном во всем мире виде спорта – профессиональной борьбе под названием монстрореслинг. Люди же, в свою очередь, занимаются организацией этих соревнований, тренируют известных монстров и являются большими поклонниками подобного шоу.
За всю историю этих захватывающих боев не было еще такого чемпиона, как Щупальца. Фанаты его просто обожают и боготворят. Весь мир затаив дыхание наблюдает за звездой реслинга и задается вопросом, найдется ли на всем белом свете хоть один соперник, который будет достаточно смелым, храбрым и дисциплинированным, чтобы победить Щупальцу и стать следующим чемпионом.
Молодая девушка по имени Винни мечтает о том, чтобы пойти по стопам своего отца и стать профессиональным менеджером. Для этого она берется тренировать симпатичного неудачника и неопытного монстра по имени Стив. Начинающий менеджер планирует превратить этого необычного персонажа в спортсмена, чтобы он смог сразиться с действующим чемпионом Щупальцей. У девушки свои методы, чтобы тренировать своего ученика: в ход идет и музыка, и крики, и другие монстры. Только вот будущий спортсмен немного ленив и все не может взять себя в руки. А окружающие люди не поддерживают героиню, не понимая, каким образом такой, как Стив, может стать монстром-чемпионом. Но несмотря на все преграды, требовательная и целеустремленная Винни не собирается сдаваться и хочет сделать из своего ученика настоящего бойца.
Анимационный фильм «Лига монстров» был анонсирован еще 25 апреля 2018 года на CinemaCon в Лас-Вегасе. Изначально мультфильм должен был называться «Монстр на холме». Однако впоследствии оригинальное название было изменено на «Rumble», что переводится как «грохот».
Кинокартина основана на графическом романе Роба Харела «Монстр на холме» 2013 года.
19 сентября 2019 года было объявлено, что фильм выйдет в мировой прокат 31 июля 2020 года. Однако дата премьеры была перенесена на 29 января 2021 года. Затем в результате пандемии COVID-19 дату выхода снова перенесли – на этот раз на 14 мая 2021 года.
«Лига монстров» является вторым анимационным фильмом американской кинокомпании Walden Media после «Путеводной звезды» (2017).
Это первый полнометражный фильм Paramount Animation 2020-х годов, снятый в широкоэкранном формате 2.35:1.
Режиссером картины выступил Хамиш Грив, для которого этот проект стал дебютным полнометражным фильмом в кинокарьере.
Роли озвучили такие актеры, как Уилл Арнетт, Терри Крюс, Джеральдин Вишванатан, Джо Аноаи, Фред Меламед.
«Лига монстров» – третий анимационный фильм, который озвучил актер Терри Крюс. Его голос также можно услышать в проекте «Облачно ... 2: Месть ГМО» (2013) и «Семья Уиллоби» (2020).
Актер Уилл Арнетт второй раз в своей карьере озвучивает монстра. Его голос также звучит в анимационном фильме «Монстры против пришельцев» (2009) от киностудии DreamWorks Animation.
Терри Крюс и Фред Меламед снимались в сериале «Бруклин 9-9» (2013).
В мире, где монстрический реслинг – обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены – настоящие звезды, девушка Винни мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать монстра-аутсайдера. Милашке-неудачнику предстоит пройти непростой путь под руководством юной, но суровой наставницы, чтобы стать чемпионом.