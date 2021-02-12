Country
USA
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2021
Online premiere
12 February 2021
World premiere
12 February 2021
Release date
|28 March 2022
|Australia
|
|PG
|12 February 2021
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG
Production
Paramount Animation, Paramount Pictures, Reel FX Creative Studios
Also known as
Rumble, Monstermanía, Rachot, A Liga de Monstros, Borba, Canavarlar Ligi, La bagarre, Liga Potworów, Monster on the Hill, Monstermania, Os Monstros do Wrestling, Quái Thú So Chiêu, Rībiens, Rumble, la liga de los monstruos, Rumble: Winnie Rockt Die Monster - Liga, Steve - Un mostro a tutto ritmo, Steve, bête de combat, Szörnyviadal, Грохот на ринга, Лига монстров, Ліга Монстрів, 럼블, モンスターズ・リーグ, 打怪大亂鬥