Poster of Rumble
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 5.9
2 posters
Kinoafisha Films Rumble

Rumble

Rumble 18+
Rumble - trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2021
Online premiere 12 February 2021
World premiere 12 February 2021
Release date
28 March 2022 Australia PG
12 February 2021 Viet Nam
MPAA PG
Production Paramount Animation, Paramount Pictures, Reel FX Creative Studios
Also known as
Rumble, Monstermanía, Rachot, A Liga de Monstros, Borba, Canavarlar Ligi, La bagarre, Liga Potworów, Monster on the Hill, Monstermania, Os Monstros do Wrestling, Quái Thú So Chiêu, Rībiens, Rumble, la liga de los monstruos, Rumble: Winnie Rockt Die Monster - Liga, Steve - Un mostro a tutto ritmo, Steve, bête de combat, Szörnyviadal, Грохот на ринга, Лига монстров, Ліга Монстрів, 럼블, モンスターズ・リーグ, 打怪大亂鬥
Director
Hamish Grieve
Cast
Will Arnett
Jimmy Tatro
Terry Crews
Geraldine Viswanathan
Tony Danza
Cartoon rating

6.1
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Петр Поляков 16 January 2022, 12:27
Отличный мультфильм. Ни разу не жалею, что посмотрел с женой и сыном. Спасибо
Юля Елисеева 30 December 2021, 12:29
Хочу показать этот мультфильм своим детям!
Rumble - trailer in russian
Rumble Trailer in russian
Stills
