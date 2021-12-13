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Джимми Татро
Джимми Татро
Jimmy Tatro
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Джимми Татро
Jimmy Tatro
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Дата рождения
16 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Калифорния, США
Рост
178 см
Биография Джимми Татро
Родился 16 февраля 1992 года. Калифорния, США.
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Фильмография Джимми Татро
Лига монстров
анимация, комедия, семейный
2021, США
6.0
Оборотень
ужасы
2020, США
6.0
Безупречный
драма, комедия
2019, США
6.0
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.0
Хэллоуин Мэдеи
2016, США
4.0
Мачо и ботан 2
комедия, боевик
2014, США
6.0
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Психотерапевт Билл Мюррей выслушивает Дэйва Франко в трейлере комедийного мини-сериала «Сейчас»
Все 14 эпизодов уже доступны к просмотру.
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13 декабря 2021 10:14
Представлен трейлер комедии «Король Стейтен-Айленда» от Джудда Апатоу
Премьера состоится уже 12 июня.
Написать
8 мая 2020 13:41
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