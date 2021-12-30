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Лига монстров Лига монстров
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Rumble Лига монстров 2021 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о мультфильме «Лига монстров»

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Юля Елисеева 30 декабря 2021, 12:29
Хочу показать этот мультфильм своим детям!
30 декабря 2021, 12:29 Ответить
Петр Поляков 16 января 2022, 12:27
Отличный мультфильм. Ни разу не жалею, что посмотрел с женой и сыном. Спасибо
16 января 2022, 12:27 Ответить
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