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Лига монстров
Отзывы о мультфильме «Лига монстров»
Rumble
Лига монстров
2021 / США
Трейлер
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Юля Елисеева
30 декабря 2021, 12:29
Хочу показать этот мультфильм своим детям!
30 декабря 2021, 12:29
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0
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Петр Поляков
16 января 2022, 12:27
Отличный мультфильм. Ни разу не жалею, что посмотрел с женой и сыном. Спасибо
16 января 2022, 12:27
0
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