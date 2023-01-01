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Киноафиша Фильмы Лига монстров Лига монстров, 2021: актеры и роли
Rumble Лига монстров 2021 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Лига монстров, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хамиш Грив Hamish Grieve
В ролях
Уилл Арнетт Уилл Арнетт Will Arnett Джимми Татро Джимми Татро Jimmy Tatro Терри Крюс Терри Крюс Terry Crews Джеральдин Висванатхан Джеральдин Висванатхан Geraldine Viswanathan Тони Данца Tony Danza Бен Шварц Бен Шварц Ben Schwartz
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
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Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
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