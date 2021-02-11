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Пончары. Глобальное закругление Пончары. Глобальное закругление
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Пончары. Глобальное закругление, 2021

2021 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Забавный мультфильм о пончиках и перемещении во времени
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Мифические пончары Эд (Адам Дивайн) и Оп (Рэйчел Блум) попадают в будущее. Выясняется, что их вид исчез с лица земли, а останки превратились в музейные экспонаты. Чтобы переписать ход истории, друзья отправляются в захватывающее путешествие сквозь пространство и время.

Мультфильм, созданный Дэвидом Силверманом и Рэймондом С. Перси («Симпсоны», «Корпорация монстров»), рассказывает об альтернативном 1835 году, когда планету населяли не только люди, но и пончары. Благодаря пушистой шерсти эти забавные зверьки напоминают хомячков. Но, ввиду округлой формы, их без труда можно спутать с пончиком из кондитерской лавки. Они живут на удаленном острове, где царят гармония и взаимопонимание. О существовании вида люди не подозревали тысячелетиями. 

Жители поселения готовятся к очередному празднику с песнями и танцами. Неразлучные друзья Эд и Оп намерены стать звездами торжественного мероприятия. Но излишняя суета оборачивается попаданием во временную петлю. Портал отправляет парочку в Шанхай наших дней. Как оказалось, за полтора века пончары вымерли. Их останки теперь красуются в крупных музеях, соседствуя с динозаврами.

Зрелище становится для милых созданий настоящим шоком. Не желая мириться с ситуацией, Эд и Оп собираются изменить будущее. Для этого эксцентричные приятели отправляются в прошлое, посещая различные эпохи и цивилизации. Им предстоит столкнуться как с пещерными людьми, так и высокотехнологичными гаджетами XXI века. Несмотря на опасность, пончары продолжают путь, не останавливаясь ни на секунду!

 

Идея создания мультфильма «Пончары. Глобальное закругление» пришла к Дэвиду Силверману и Рэймонду С. Перси еще во время работы над легендарными «Симпсонами». Однако реализовать задумку удалось лишь в 2019 году. О начале производства дуэт объявил на международном фестивале в Торонто.

Сценарий написали Джоэль Х. Коэн, Джон Фринк, Роб ЛаЗебник. Как и режиссеры мультфильма, они стояли у истоков анимационного сериала «Симпсоны». 

Каст состоит из актеров, за плечами которых большой опыт в озвучивании. Адам Дивайн работал над такими хитами, как «Лего Фильм: Бэтмен», «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» и «Американский папаша». Рэйчел Блум подарила голос персонажам из «Симпсонов», «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» и «Angry Birds 2 в кино». А звезда трилогии «Мальчишник в Вегасе» Кен Жонг озвучил свыше ста разных анимационных героев.

Изначально выход мультфильма планировался на лето 2020 года. Но, ввиду пандемии COVID-19 и закрытия кинотеатров, премьера была перенесена на шесть месяцев.

Выпуском занимались американские и китайские компании China Lion, HB Wink, Huayi Tencent Entertainment и Tolerable Entertainment.

Музыку написал оскароносный композитор Майкл Джаккино, известный по работе над мультфильмами «Вверх», «Рататуй» и «Тайна Коко».

Место художника занял выходец из СССР Евгений Томов. Прежде он работал над анимационными фильмами «Трио из Бельвилля» и «Секретная служба Санта-Клауса».

Производство проходило на территории Монреаля осенью 2019 года. 

Пончары – милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера онлайн 20 августа 2021
Премьера в мире 11 февраля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвид Силверман
Дэвид Силверман
В ролях
Адам Дивайн
Адам Дивайн
Рэйчел Блум
Рэйчел Блум
Кен Джонг
Кен Джонг
Зази Битц
Зази Битц
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пончары. Глобальное закругление 4 постера
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Пончары. Глобальное закругление смотреть онлайн

Пончары. Глобальное закругление
Смотрите в
за 1 рубль
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Пончары – это такие милые пушистые существа, обитающие на Галапагосских островах. Каждый год эти звери проводят фестиваль цветов, но бедовые Эд и Оп своими плохо заканчивающимися проделками довели своих соплеменников до того, что те запретили брату с сестрой появляться на празднике. В надежде вернуть расположение других пончар они отправляются собирать редкие цветы, но случайно попадают в будущее, где узнают о роковом 1835 годе, когда весь их вид вымер. Тогда Эд и Оп пытаются поскорее…
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саундтрек мультфильма Пончары. Глобальное закругление
Кадры из мультфильма Все кадры
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