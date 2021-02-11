Пончары. Глобальное закругление, 2021

Мифические пончары Эд (Адам Дивайн) и Оп (Рэйчел Блум) попадают в будущее. Выясняется, что их вид исчез с лица земли, а останки превратились в музейные экспонаты. Чтобы переписать ход истории, друзья отправляются в захватывающее путешествие сквозь пространство и время.

Мультфильм, созданный Дэвидом Силверманом и Рэймондом С. Перси («Симпсоны», «Корпорация монстров»), рассказывает об альтернативном 1835 году, когда планету населяли не только люди, но и пончары. Благодаря пушистой шерсти эти забавные зверьки напоминают хомячков. Но, ввиду округлой формы, их без труда можно спутать с пончиком из кондитерской лавки. Они живут на удаленном острове, где царят гармония и взаимопонимание. О существовании вида люди не подозревали тысячелетиями.

Жители поселения готовятся к очередному празднику с песнями и танцами. Неразлучные друзья Эд и Оп намерены стать звездами торжественного мероприятия. Но излишняя суета оборачивается попаданием во временную петлю. Портал отправляет парочку в Шанхай наших дней. Как оказалось, за полтора века пончары вымерли. Их останки теперь красуются в крупных музеях, соседствуя с динозаврами.



Зрелище становится для милых созданий настоящим шоком. Не желая мириться с ситуацией, Эд и Оп собираются изменить будущее. Для этого эксцентричные приятели отправляются в прошлое, посещая различные эпохи и цивилизации. Им предстоит столкнуться как с пещерными людьми, так и высокотехнологичными гаджетами XXI века. Несмотря на опасность, пончары продолжают путь, не останавливаясь ни на секунду!