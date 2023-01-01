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Клаус
Награды и номинации мультфильма Клаус
Klaus
Клаус
2019 / Испания / Великобритания
8.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Лучший анимационный фильм
Победитель
Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
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