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Кто не спрятался Кто не спрятался
Киноафиша Фильмы Кто не спрятался Отзывы о фильме «Кто не спрятался»
The Rental Кто не спрятался 2020 / США
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Кто не спрятался»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В большой загородный дом приезжают две пары, которые давно мечтают о запоминающихся выходных на берегу океана. Тем более появился серьезный повод: их фирма заключила крупную сделку. Правда, веселье заходит слишком далеко, заставляя утром краснеть и сожалеть о бурной ночи. Выясняя отношения, они понимают, что все это время за ними наблюдали. В комнатах обнаруживаются скрытые камеры, документирующие каждое действие, даже в самых интимных местах. За отдыхающими начинается охота, а в этом тихом и…

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lushkazara 9 октября 2020, 07:59
Оценка
Не плохой фильм , посмотреть можно .
9 октября 2020, 07:59 Ответить
vannnyxa 11 октября 2020, 21:14
Оценка
Полное г*вно. На что я потратил свои деньги?! Сюжет? Не, не слышал. Интрига? Не слышал. Просто поубивать всех героев. Даже не показать лицо убийцы. Какие мотивы убийцы? Да кто бы что показал. Фильм вообще дно.
11 октября 2020, 21:14 Ответить
Лейла Зарипова 15 октября 2020, 10:29
Оценка
Фильм не о чем, буквально нет моментов ужаса. Сюжета нет, конец ужасно тупой. Один из самых худших фильмов,которых я смотрела. Вообще не советую, пустая трата денег и времени.
15 октября 2020, 10:29 Ответить
Valentin Sokov 17 октября 2020, 17:07
Оценка
Типичное начало фильма ужаса, какой то дом в глуши, где должен был бы начаться "ужас", но ... его нет... да , просто какой то чел пробивает всем голову и нет даже мяса, его мотив ? - Да кому он нужен... Его история ? - а зачем. Фильм сделан на коленке - побыстрому загнать в прокат и собрать кэш
17 октября 2020, 17:07 Ответить
Maria Neyman 1 ноября 2020, 00:14
Фильм гавно!!!!!!!!!!! Лучше закажите пиццу и посмотрите «Клон» ))))
1 ноября 2020, 00:14 Ответить
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