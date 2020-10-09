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В большой загородный дом приезжают две пары, которые давно мечтают о запоминающихся выходных на берегу океана. Тем более появился серьезный повод: их фирма заключила крупную сделку. Правда, веселье заходит слишком далеко, заставляя утром краснеть и сожалеть о бурной ночи. Выясняя отношения, они понимают, что все это время за ними наблюдали. В комнатах обнаруживаются скрытые камеры, документирующие каждое действие, даже в самых интимных местах. За отдыхающими начинается охота, а в этом тихом и…