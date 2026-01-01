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Шейла Ванд
Sheila Vand
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Персоны
Шейла Ванд
Шейла Ванд
Sheila Vand
Дата рождения
27 апреля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Шейлы Ванд
Родилась 27 апреля 1985 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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