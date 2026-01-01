Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Череповец, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Фильмы в прокате в Череповце
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
7.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
7.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
0.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Горничная
Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер
2025, США
7.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Дополнительное время
Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
Спасти бессмертного
Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
0.0
Билеты
Чебурашка 2
Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
4.0
Билеты
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026, США
7.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер
2025, Австралия
7.0
Билеты
Мангул
Триллер о следователе, который отправляется в маленький город расследовать загадочное дело
триллер, драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
0.0
Билеты
Левша
Офицер тайной полиции и искусный умелец берутся устранить опасного шпиона
приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
1 марта
2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
10 марта
24 марта
Формат сеанса
2D
3D
Жанр
анимация
аниме
боевик
военный
детектив
драма
исторический
комедия
мелодрама
музыка
опера
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
Применить
Все фильмы
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667