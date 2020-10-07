«Кто не спрятался»: Рецензия Киноафиши

В большой загородный дом приезжают две пары, которые давно мечтают о запоминающихся выходных на берегу океана. Тем более появился серьезный повод: их фирма заключила крупную сделку. Правда, веселье заходит слишком далеко, заставляя утром краснеть и сожалеть о бурной ночи. Выясняя отношения, они понимают, что все это время за ними наблюдали. В комнатах обнаруживаются скрытые камеры, документирующие каждое действие, даже в самых интимных местах. За отдыхающими начинается охота, а в этом тихом и отдаленном от цивилизации месте они становятся легкой добычей.

Кто не спрятался

«Кто не спрятался» — фильм-обманка. Все начинается с таинственного арендатора и намеков на очередной пугающий триллер о расизме, пускай ради разнообразия в центре здесь оказываются не афроамериканцы. Неожиданно и довольно ловко сюжет меняет свое направление, оставляя слегка заметное послевкусие неприятного знакомства. Стоит приготовиться: дальше нас ждет напряженная семейная драма, которая лишний раз иллюстрирует, что люди не способны меняться. Они с легкостью поддаются темным сторонам характера и с трудом справляются с влечением, не могут подавить агрессию, забыть старые привычки и отбросить в сторону пожирающие изнутри сомнения. В этом нестабильном эмоциональном климате ключевыми становятся множащиеся тайны. Ложь тянет за собой новую ложь, буквально превращаясь в катализатор местных трагедий.

Кто не спрятался

Злодей оказывается всего лишь наблюдателем и буквально срастается со зрителем, также подглядывающим за этой семейной и дружеской неразберихой. Нам предстоит гадать, кто стоит за этими камерами: недобросовестный извращенец-арендатор, таинственный убийца, настоящий владелец виллы, а возможно, все это один человек. Главное, незнакомец практически не причастен к этой эмоциональной буре. Кажется, и без его вмешательства такой отдых обернулся бы трагедией. Антагонист — самая неожиданная фигура картины. Он не похож на типичных эгоцентриков, упивающихся страхом и беспомощностью своих жертв. Напротив, ему нравится быть в тени, наблюдать, а не убивать. При таком раскладе две молодые пары стали удачной и запоминающейся добычей. Даже финальная нарезка не дает долгожданного ответа на вопрос о его личности, оставляя истинные мотивы и цели незнакомца в маске при нем. Можно только гадать, как он поступил, если бы его не раскрыли.

Кто не спрятался

Не стоит ждать привычного хоррора и нарастающего саспенса, ведь в этом случае вас может ждать разочарование. Герои не успеют осознать свою беззащитность и превратиться в сопротивляющуюся добычу. «Кто не спрятался» — кино в первую очередь о знакомых многим проблемах, отравляющих обычные отношения. Все привычные для жанра атрибуты сконцентрированы лишь в последних 10 минутах. Фильм не будет смаковать животный страх, а переходит в плоскость страха социального: одиночества и предательства самых близких. Захлестнувшие эмоции и отсутствие трезвости в мыслях буквально преумножают неуверенность героев, оставляя после них выжженное поле. Можно даже сказать, что незнакомец пытается упорядочить этот образовавшийся хаос, правда, излишне радикальным образом. Наблюдать за этим не менее увлекательно, чем за очередными реками крови, жестокостью и расчлененкой. Все это тоже присутствует, но подается несколько неожиданно, без расшаркиваний и смакования.

Кто не спрятался

Режиссерский дебют младшего Франко можно назвать удачным. В жанре, в котором сейчас происходят одни из самых ярких экспериментов, ему удается удивлять неожиданным подходом к довольно рядовой истории. Он смог поддерживать на экране постоянное напряжение, используя бурление людских страстей, и почти полностью исключил банальные приемы. Все остальное не более чем украшение, десерт в виде стороннего наблюдателя, лишенного не только характера, но и лица. Он не более чем тень и почти не принимает участия в этом бытовом триллере. Подвести жизнь к обрыву с легкостью можно и без помощи таинственных маньяков. «Кто не спрятался» понравится поклонникам нестандартных триллеров и людям, далеким от жанра, мечтающим увидеть напряженную драму с нестандартным и жестоким концом.

Константин Киценюк