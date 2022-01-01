Если фильм начинается с того, что компания друзей отправляется в совместную поездку, впереди их точно ждет нечто ужасное.

Пять самых пугающих фильмов ужасов про компанию друзей

Молодежные ужасы – это сравнительно новый жанр голливудского кинематографа. Его основоположниками можно считать «Кошмар на улице Вязов», а также «Хеллоуин». В этих фильмах компания друзей никуда не отправляется, но им все равно придется пережить один из самых страшных периодов в своей жизни. Уже позже в картинах этого жанра непременным атрибутом стала поездка. Классическая завязка сюжета – это путешествие, в которое отправляются несколько друзей. И оно обязательно закончится не так, как планировали главные герои.

Зловещие мертвецы

Классический молодежный хоррор был снят в 1981 году и стал первой частью будущей трилогии. Компания из пяти молодых людей отправляется в леса Теннесси, где снимает дешевую хижину на выходные. Раньше этот дом принадлежал ученому, участвующему в раскопках.

Внутри друзья находят подозрительную книгу, кинжал и другие странные вещи. Запись, оставленная в доме, гласит, что книгу обнаружили во время раскопок древних руин. Ее переплет выполнен из человеческой кожи, а все надписи сделаны кровью.

Незадачливые приятели прочтут заклинание из Книги Мертвых и призовут такой ужас, что им и не снился.

Я знаю, что вы делали прошлым летом

Несколько молодых людей празднуют окончание школы на берегу моря. Во время дороги домой их машина сбивает человека. Его сочли мертвым и решили сбросить тело в море. После описанных событий проходит один год. Друзья продолжают жить обычной жизнью, но вскоре начинают понимать, что их зловещая тайна известна кому-то еще.

Подозрение падает на бывшего одноклассника – Макса. Однако его убивают, и тогда молодые люди начинают по-настоящему бояться.

Каждый из них может стать жертвой таинственного убийцы, ведь он знает, что они делали прошлым летом.

Дом восковых фигур

Австралийская лента является ремейком одноименного фильма 1953 года. Четыре парня и две девушки отправляются на матч по американскому футболу. По дороге они решают остановиться в лесу на ночевку. Но вскоре начинают твориться странные вещи. Вокруг палатки кто-то ходит, а из леса доносится неприятный запах.

Молодые люди обнаруживают яму с трупами животных. Автомобиль ломается, поэтому им приходится обратиться за помощью к жителям городка, расположенного неподалеку. Единственная местная достопримечательность – дом с реалистичными восковыми фигурами.

И каждый из друзей может стать его новым обитателем.

Хижина в лесу

Завязка этого молодежного хоррора во многом копирует начало «Зловещих мертвецов». Однако в дальнейшем сюжет резко меняется, и развязка может удивить даже искушенного зрителя.

Группа молодых людей отправляется на отдых в лесную глушь. Они останавливаются в странной хижине у озера, где много пугающих предметов. Параллельно зритель видит происходящее в подземной лаборатории. Группа ученых наблюдает за друзьями при помощи многочисленных камер.

Ни о чем не подозревающие студенты должны стать участниками ужасающего эксперимента.

Пятница, 13-е

Современный ужастик является ремейком одноименного фильма 80-х годов. В основе сюжета лежат события четырех первых фильмов франшизы. Главный антагонист серии здесь предстает более проворным. К тому же частично раскрывается прошлое злодея, заставляя зрителей сопереживать ему.

Несколько молодых людей приезжают на отдых к Хрустальному озеру. Вскоре появляется Джейсон, жестоко расправляющийся с компанией. Спустя полтора месяца в то самое место прибывает новая группа молодежи. Они тоже не верят в сказки о зловещем маньяке, орудующем в этих краях.