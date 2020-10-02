С днем смерти, 2020

Супруги весело проводят отпуск, после которого вся их жизнь превратится в настоящий ад. Казалось, что это ничем не примечательный день на побережье Таиланда. Здесь герои, словно в раю, гуляют по острову и едят экзотическую еду. После того, как Кристина выпивает странный напиток в местном баре, события фильма переносят зрителя в следующий день.

Нил и Кристина просыпаются с жуткого похмелья и не могут вспомнить прошлую ночь. Теперь им предстоит разобраться, что же вчера произошло. Они находят видеозапись длиной в два с половиной часа на камере Нила и в ужасе наблюдают за происходящим на экране. Они смотрят видео и понимают, что пили какой-то магический напиток, из-за которого, как им кажется, они испытали астральный опыт. Но это только начало, ведь дальше запись ясно показывает, как Нил душит Кристину и впоследствии убивает свою жену.

Внезапно с героиней начинают происходит странные вещи: появляются следы на шее или земля во рту. Герои в отчаянии и шоке пытаются скорее уехать с проклятого острова, надеясь забыть увиденное. Но, когда они прибегают на берег, чтобы отплыть на лодке, выясняется, что у Кристины пропал и паспорт, и кошелек. Теперь пара намерена выяснить, что же на самом деле случилось, и узнать, что означает необычный амулет на шее Кристины. За 24 часа до следующего парома и приближающего тайфуна супруги пытаются восстановить события ночи. Им предстоит попасть в сети бесчисленных тайн, черной магии и убийств.