С днем смерти, 2020

Супруги весело проводят отпуск, после которого вся их жизнь превратится в настоящий ад. Казалось, что это ничем не примечательный день на побережье Таиланда. Здесь герои, словно в раю, гуляют по острову и едят экзотическую еду. После того, как Кристина выпивает странный напиток в местном баре, события фильма переносят зрителя в следующий день.
Нил и Кристина просыпаются с жуткого похмелья и не могут вспомнить прошлую ночь. Теперь им предстоит разобраться, что же вчера произошло. Они находят видеозапись длиной в два с половиной часа на камере Нила и в ужасе наблюдают за происходящим на экране. Они смотрят видео и понимают, что пили какой-то магический напиток, из-за которого, как им кажется, они испытали астральный опыт. Но это только начало, ведь дальше запись ясно показывает, как Нил душит Кристину и впоследствии убивает свою жену.
Внезапно с героиней начинают происходит странные вещи: появляются следы на шее или земля во рту. Герои в отчаянии и шоке пытаются скорее уехать с проклятого острова, надеясь забыть увиденное. Но, когда они прибегают на берег, чтобы отплыть на лодке, выясняется, что у Кристины пропал и паспорт, и кошелек. Теперь пара намерена выяснить, что же на самом деле случилось, и узнать, что означает необычный амулет на шее Кристины. За 24 часа до следующего парома и приближающего тайфуна супруги пытаются восстановить события ночи. Им предстоит попасть в сети бесчисленных тайн, черной магии и убийств.
Оригинальное название картины «День смерти» звучит как «Моя смерть».
Режиссером фильма выступил кинематографист Даррен Линн Боусман. Он известен тем, что создал популярные картины в жанре хоррор «Пила 2», «Пила 3», «Пила 4» и «Генетическая опера». Даррен Линн Боусман собирается возродить знаменитую франшизу «Пилы»: на 2021 год запланирован выход фильма «Пила: Спираль».
Съемки картины проходили в Таиланде в 2018 году. Оператор Хосе Давид Монтеро и художник-постановщик Сутам Виравандадж использовали местный ландшафт и архитектуру для создания визуальной составляющей фильма.
Роль Кристины сыграла актриса Мэгги Кью («Крепкий орешек 4.0», «Дивергент»), а роль Нила досталась Люку Хемсворту («Мир Дикого запада», «Тор: Рагнарёк»).
В одной из сцен Нил спрашивает Кристину, кому звонил парень из «Плетеного человека». Это отсылка к одноименному фильму 1973 года.
Создатели картины использовали зловещую музыку, которую можно услышать практически каждые пять минут. Это усиливает нагнетающую атмосферу «Дня смерти». Композитором выступил Марк Сэйфритц.
После ночи на райском острове супруги Кристин и Нейл просыпаются в номере, понимая, что абсолютно ничего не помнят. Они находят видеозапись, на которой Нейл собственными руками убивает и хоронит Кристин. Чем больше они узнают о каждом своем шаге, тем ближе приближаются к шокирующему финалу. Им придется столкнуться лицом к лицу с потусторонним злом и страшными тайнами острова.