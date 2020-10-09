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Накануне начала съемок «Снегоуборщика» Лиам Нисон заявил о завершении своей карьеры звезды боевиков. Кто знает, что ему предложили за главную роль в новом фильме Марка Уильямса, но, вероятно, что-то стоящее, раз он снова взялся за роль мстителя поневоле, обладающего набором «необычных способностей», вопреки своему убеждению, что экшен — удел молодых и в 65 лет убедить публику во всемогуществе своего героя уже невозможно. В «Честном воре» Нисон, тем не…