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Честный вор Честный вор
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Honest Thief Честный вор 2020 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Честный вор»

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Наша рецензия

Накануне начала съемок «Снегоуборщика» Лиам Нисон заявил о завершении своей карьеры звезды боевиков. Кто знает, что ему предложили за главную роль в новом фильме Марка Уильямса, но, вероятно, что-то стоящее, раз он снова взялся за роль мстителя поневоле, обладающего набором «необычных способностей», вопреки своему убеждению, что экшен — удел молодых и в 65 лет убедить публику во всемогуществе своего героя уже невозможно. В «Честном воре» Нисон, тем не…

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Andrei Baturin 9 октября 2020, 07:41
Более дешоаого боевика еше не видел , пошел только из за нильсона, зрители уходили не дожидаясь конца сеанса , ладно хоть посмотрел городские пейзажи Бостона , вспомнил места где был как то
9 октября 2020, 07:41 Ответить
Олег Андрющенко 13 октября 2020, 17:13
Солидарен с предыдущим отзывом, дичь та еще.
13 октября 2020, 17:13 Ответить
Антонио Скоттино 13 октября 2020, 21:55
Оценка
Дешёвая калька на клише, и стереотипом погоняет. Ниссон ведь очень хороший актёр, как же его в эту блёклую картонку затащили? В процессе просмотра в зале рождались версии грядущих событий, на порядок продуманнее и интереснее. Единственное оправдание - что авторы умышленно запороли картину без цветных главных героев, ЛГБТ и трансгендеров, чтобы доказать их необходимость
13 октября 2020, 21:55 Ответить
zhbankovandrey82 14 октября 2020, 19:32
Оценка
Фильм не очень... трейлер интересней... муть какая-то
14 октября 2020, 19:32 Ответить
Эдуард Руссу 17 октября 2020, 13:10
Оценка
Обычный хороший боевик, отличный состав. Единственное, что насмешило, так это то, что денег на спецэффекты выделили недостаточно, что сказалось на взрыве дома и изображении пламени)
В остальном с комментариями сверху несогласен
17 октября 2020, 13:10 Ответить
Анна Кузнецова 17 октября 2020, 20:34
Не знаю на что основывались предыдущие отзывы,все фильмы с лиам нисом в таком жанре, смотрится на одном дыхании, весь фильм смотрели в напряжении , однозначно к просмотру! Из зала никто не вышел 😀
17 октября 2020, 20:34 Ответить
Анна Кузнецова 17 октября 2020, 20:35
в ответ на сообщение Эдуард Руссу от 17 октября 2020, 13:10
Про спецэфекты соглашусь, но это больше драма чем боевик,поэтому не критично
17 октября 2020, 20:35 Ответить
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