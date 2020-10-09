«Честный вор»: Рецензия Киноафиши

Накануне начала съемок «Снегоуборщика» Лиам Нисон заявил о завершении своей карьеры звезды боевиков. Кто знает, что ему предложили за главную роль в новом фильме Марка Уильямса, но, вероятно, что-то стоящее, раз он снова взялся за роль мстителя поневоле, обладающего набором «необычных способностей», вопреки своему убеждению, что экшен — удел молодых и в 65 лет убедить публику во всемогуществе своего героя уже невозможно. В «Честном воре» Нисон, тем не менее, смотрится довольно убедительно, и хотя фильму не грозит стать классикой жанра, каковой сегодня считается «Заложница» с его же участием, в нем есть все, чего можно ожидать от хорошего боевика: погони, перестрелки, алчные злодеи и простецкий юмор.

Честный вор

В свое время вернувшись с военной службы, Том решает применить полученные в качестве сапера знания на гражданке: если раньше он обезвреживал бомбы, теперь он их собирает, чтобы грабить банковские сейфы. Делает он это, разумеется (это же Лиам Нисон!), не из-за жадности: у него есть почти благородный мотив, да и за годы своей карьеры он не потратил ни цента из награбленного. В нем просыпается совесть, когда он влюбляется, с тех пор больше не ворует и, вероятно, живет жизнью честного гражданина. «Вероятно», потому что этот год из жизни Тома опущен, и не очень понятно, на что он жил все это время. Тем не менее спустя год он решает сдаться ФБР, а в обмен на все награбленное заключить сделку. Все ради своей возлюбленной Энни. Так просто ему ничего не удастся из-за жадности молодого агента Нивенса.

Вообще большую часть своей карьеры Марк Уильямс занимался преимущественно продюсированием, совсем немного написанием сценариев и лишь однажды до «Честного вора» попробовал себя на режиссерском поприще и снял фильм «Охотник с Уолл-Стрит» с Джерардом Батлером и Уиллемом Дефо. Он же является автором идеи «Озарка», хотя со временем его роль в создании сериала становилась все менее значительной. Уильямс делает «Честного вора» не таким жестоким, как «Заложница», и не таким экзистенциально заряженным, как «Схватка». По правде сказать, в нем нет чего-то характерного, что отличило бы его от массы других подобных фильмов о несчастных, которые на своем опыте убедились в том, куда ведут благие намерения. Создается впечатление, что Уильямс не позволил себе экспериментировать и, прибегнув к стандартному набору любого боевика, скомпилировал уже тысячи раз виденное на экране на свой лад. Очевидный пример — угроза Тома «Агент Нивенс, я иду за тобой», которая возрождает в памяти телефонный разговор из «Заложницы» и фразу «Я тебя найду и убью». Это и не плохо, но только это не то кино, которое захотят смотреть поклонники жанра.

Честный вор

Чего фильму не хватает, так это глубины персонажей. Если герой Нисона еще более или менее проработан — у него есть, пусть и немного сомнительный, бэкграунд, его мотивация ясна, хотя тоже не слишком убедительна, — то остальные такой чести не удостоились. Агент Нивенс — карикатура на ненасытного коррумпированного агента разведки, хотя это можно простить, учитывая сегодняшнее недоверие американцев ко всей правоохранительной системе США. Его ведомый напарник вызывает смешанные чувства: с одной стороны, его ориентир в любой ситуации — это его семья, он все делает с мыслью о своих жене и детях. Мысль красивая, но в действительности его моральный компас барахлит и парня мечет в разные стороны. В итоге даже его жертва, принесенная во имя правды, не находит никакого эмоционального отклика. Возлюбленная Тома, Энни, очень симпатичный персонаж и, возможно, единственное чуть реже остальных используемое в кино клише в «Честном воре». Ее не столько тревожит агент ФБР, пытающийся ее прикончить, сколько тот факт, что ей так долго лгали. Да и спаситель ей не особо нужен: она предпочитает быть в самом эпицентре событий вместе с Томом.

Честный вор

Все заложенные в жанре функции «Честный вор» выполняет: он зрелищный, громкий, полный погонь и светлой надежды на то, что хорошие парни даже при своих незначительных шансах все-таки победят. Но все-таки это сборник клише, хотя и довольно неплохой, и насмотренный зритель, вероятнее всего, заскучает. «Честного вора» стоит посмотреть хотя бы потому, что, возможно, на этот раз Лиам Нисон действительно оставит позади свою карьеру звезды экшена и предоставит спасение мира от злодеев молодым.

Алена Попова